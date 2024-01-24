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【廣編】精選元本山4款年節絕不踩雷伴手禮　送對了好感度直線飆升

圖、文／聯華提供

今年過年海苔專家元本山推出「米奇系列」與「史奴比系列」兩大主題，共4款超萌、超吸睛的肖像聯名禮盒，讓經典角色躍上禮盒換裝耍萌，顏值高又兼具趣味性，一拿出手，勢必讓你受封春節送禮小天才！

元本山x史努比過年海苔禮盒

元本山韓式海苔

每盒裡面有3款不同的包裝，仔細看的話會發現包裝上畫的是史努比登上元本山的造型，跟品牌名稱結合的巧思讓人會心一笑。好險元本山朝鮮海苔麻油清香加上燒烤的香氣夠誘人，不然如此療癒的可愛包裝叫人怎麼捨得拆開啦！全聯、萊爾富、各大量販店販售，一盒259元。

元本山x米奇過年海苔禮盒

米奇造型海苔罐

今年元本山幫米奇升級為豪華燕尾服，帶著他去聚會，簡直可愛到瘋掉，不收真的說不過去！桶身裡的海苔還有六款不同設計，繽紛配色每款都讓人驚呼超可愛。吃完後罐子還可以當作收納桶，擺在桌上就像公仔，非常有收藏價值。四大超商、全聯、各大量販店販售，一盒349元。

步步高升海苔禮盒

可愛的米奇家族化身成收納盒！不管是在辦公室放文具小物、還是家裡當作化妝盒，都讓你心情跟著可愛起來，三款禮盒不同造型可以層層堆疊、萌度破表，隨盒附贈的底座DIY後還能當作筆筒。米奇、米妮販售通路：全聯、萊爾富；唐老鴨販售通路：7-11獨家，一盒349元。

米奇系列味付海苔禮盒

若送禮對象家中有小孩，那就不能錯過這款手繪風的元本山嚴選味付海苔禮盒，隨盒附贈米奇造型筆記本，新的一年就讓可愛的米奇夥伴們陪你寫下精彩！ 四大超商、全聯、各大量販店販售，一盒289元。

＊以上禮盒實際價格以現場販售為主。
 

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