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大陸 大陸焦點 特派現場

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

▲網易遊戲發布寒假限玩令。（圖／翻攝自微博）

▲家長可透過「網易未成年人護航平台」管理孩子的遊戲時長。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸知名遊戲平台網易遊戲近日在官方微博上發布「2024年網易遊戲寒假限玩時間表」，在規定日期內，未成年孩子每日僅能玩一小時。除此之外，家長還能設定孩子的遊玩時長及消費功能。不少網友直呼，「還好我成年了！」

▲網易遊戲發布寒假限玩令。（圖／翻攝自微博）

▲網易遊戲發布寒假限玩令。（圖／翻攝自微博）

據《新浪》報導，近日，網易遊戲發布未成年人寒假限玩通知。據了解，未成年人在寒假期間（以1月24日到2月24日為例），僅能在規定日期的20至21時體驗遊戲，其中「春節未成年只能玩9小時遊戲」。

除了寒假限玩時間表，網易遊戲表示，家長還可使用「網易未成年人護航平台」查看、管理孩子的遊戲時長和消費，並在遊戲內開啟「未成年人模式」，從而進一步管理孩子的遊戲行為。

▲網易遊戲發布寒假限玩令。（圖／翻攝自微博）

▲在遊戲內開啟「未成年人模式」，可管理孩子的遊戲行為。（圖／翻攝自微博）

相關貼文引起網友熱議，「時間太短了吧，感謝我已是成年人」、「還是得家長好好引導」、「雖然我小時候根本沒得玩，但現在更慶幸我成年了」、「有限制更合理，未成年人不應整天泡在遊戲裡」、「還好跟我沒什麼關係，因為我成年了」。

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網易遊戲手遊未成年打遊戲限玩春節

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