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寒流待在家叫炸雞外送「等2小時還沒來」！網見點餐時間：難怪沒人

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO打算取消訂單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

天冷不想出門，只想窩在家取暖，就有網友指出，晚上肚子餓點外送炸雞，結果等了快2小時，都沒有外送員接單，訂單一直被延後，打算取消訂單時，卻發現平台寫著「不會退款」，讓她很猶豫該不該取消，對此，有網友提供解決方法，也有人看了點餐時間寫著凌晨1時，傻眼喊「大半夜這麼冷誰要送」。

有網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，23日凌晨1時40分點外送炸雞，以信用卡結帳，但等了近2個小時，都沒有外送員接單，訂單一直被延後，最後決定不等了，但按了取消訂單，卻發現費用不會退還，「想請問一下這樣到底會不會退款？」

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貼文一出，有網友表示，可以直接私訊客服，「程式是寫好的，你要去幫助那邊反應等了兩個小時，才不會扣款」、「你去跟客服說等了兩小時都沒人送我才取消的，就會退款給你了」、「你就直接找客服說，等了兩個小時，餐都沒來，餓都餓死了，不能取消嗎？」

另外，也有網友看了原PO的截圖後，發現訂餐時間居然是凌晨1點多，「很多店家半夜都關平台了，我家人1點多想點餐說已經點不到了」、「現在一定沒人跑」、「這兩天這個天氣1點以後點餐要看運氣，3點之後應該就沒什麼外送員了」、「就沒什麼司機跑啊，這麼冷大半夜還敢訂餐，難道是梁靜茹給你的？」「這麼冷的天氣，外送員都回家睡了」、「這種天氣你不想出門，外送員也不想送」。

▲▼毯子,冷,毛毯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人待在家取暖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

天氣冷，許多民眾選擇叫外送，外送平台foodpanda昨（2）日表示，訂單較平常成長約1至2成，也因寒流影響訂單需求量，將不定期針對特定區域或時段提供外送員加碼獎勵，同步提醒外送員低溫出門要加強保暖，注意行車安全以及身體狀況。

Uber Eats也跟進提供加碼獎勵，「外送合作夥伴可以自行選擇是否上線及接單，針對天冷還是選擇願意上線接單的外送合作夥伴，平台也會視地區及時間給予額外趟次挑戰獎勵；但平台也提醒外送合作夥伴要視身體情況斟酌上線時間，並且做好保暖措施，維護身體健康」。

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