娃娃機店「懸空警告」受害人持續增加　萬人朝聖：第一眼驚呆

▲很多網友表示，乍看之下像懸空或貼在機台上的超大告示。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在一間娃娃機店前，看到業者貼出警示公告，提醒客人別不慎撞到玻璃，更坦言目前已有5位受害者，且人數持續增加中。這一幕狂吸超過1.5萬人朝聖，大家紛紛笑回，「這張紙懸空欸...（撞到）」、「你以為是警語標示，其實它是戰績表」。

網友昨在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見娃娃機店前的玻璃一塵不染，連水漬也沒有；同時，上面貼有一張公告，寫道「小心！有玻璃。目前撞擊5人，持續增加中。」

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▲從玻璃的反光能看出真相。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

畫面讓大票網友驚呆，洗版表示「前面有魔法屏障才有辦法懸空」、「道理我都懂，但為什麼那張紙飄起來了」、「我第一眼看到還真的以為這張紙是懸空的」、「撞擊人數就是一項KPI」、「這張紙是怎麼浮在空中的？」「可以請問店家是用哪一牌玻璃清潔劑嗎」、「真的耶！我剛剛也一度覺得沒有玻璃耶」、「超派撞擊」、「我一開始以為這張紙是貼在夾娃娃機上」、「看圖還在想...為什麼要貼這巨型告示橫跨兩台機上」。

另外，也有苦主直呼，「我真的撞過朋友家裡的玻璃門，因為擦得太乾淨了，完全看不出來，那一撞之後，玻璃門上有了我的印子，他們都不捨得擦，被笑了好久」、「話說我最近也在公司撞一個包」、「我曾撞過玻璃門，眼鏡還斷掉，插到眼睛旁邊的肉」。