鄭家純遭罵「臭機歪」怒提告　酸民下場曝光！PTT嘆：言論過頭了

▲雞排妹提告網友。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



記者施怡妏／綜合報導

藝人鄭家純（又改名鄭采勻，雞排妹）2022年閃嫁大3歲的日本小兒科醫師Akira，引來許多酸民留言，針對酸民的攻擊，她一一提告，一名網友翻出判決書，住在金門的某位徐姓網友，在鄭家純結婚的消息下方留言酸「臭機歪」，遭到福建金門地方法院依公然侮辱罪判處2萬元罰金。

有網友在PTT發文，「震撼！鄭家純又告成功了，這次在金門」，貼出判決書內容，被告徐姓網友於111年11月在金門縣某處，在鄭家純結婚的新聞底下留言「臭機歪終究嫁給不知道自己臭的人撿爛攤」等文字，雞排妹看到後提告妨害名譽。

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法官審酌，唐姓網友以手機在不特定及多數人均得以共見共聞之該則貼文下方留言，以此方式侮辱雞排妹，足以貶損雞排妹之名譽及社會評價，依公然侮辱罪，處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

貼文曝光，網友認為留言內容的確太超過，「講到這份上確實是過頭了」、「情緒辱罵人身攻擊，這不是活該嗎」、「看到那句就笑了」、「為啥要跑去臉書這種容易社死的地方罵人」、「去臉書人身攻擊被告很正常」、「駡成這樣沒告成比較奇怪」、「這很明顯辱罵，告贏有啥驚訝的」、「有些話不能說就不要說」、「被告的言論不可取」、「這個就是活該啊...直接擺明就是侮辱」。

鄭家純2022年發行10週年紀念寫真《純熟》後宣布封奶，並將拍攝時穿過的服裝拍賣，然而，公益拍賣期間，有許多酸民在新聞報導留言攻擊，因此她精選50人提告，另外，在她結婚新聞底下留言攻擊的，她也精選30位酸民提告，「先謝謝你們的禮金啦！」