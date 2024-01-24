《賀瓏夜夜秀》被抵制！　台大醫拒看轟「噁心節目」

▲大陸媒體人王志安（右）訕笑身障人士。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者陳俊宏／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》爆出失言爭議，大陸媒體人王志安諷刺身心障礙者的言論，引起民進黨不滿痛批。對此，台大婦產科仁醫施景中今天表示，大家不要再看《賀瓏夜夜秀》了，真是個噁心節目。

施景中在臉書發出抵制文，「雖然我從來沒看過，昨天是第一次，不會再有第二次。」許多網友紛紛呼應，「一定要抵制這種歧視弱勢族群的節目」、「拒看+1，檢舉+1」、「他們就是低級當有趣」、「幽默不等於缺德！薩泰爾和賀瓏已經數次越線！」還有人說已向YouTube檢舉，施回「+1」。

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王志安近日受到《賀瓏夜夜秀》邀請，談論台灣的選舉，過程中指出台灣造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去，煽情的」等話語。而被影射的身障者是律師陳俊翰，他名列這次民進黨不分區立委排名第16名。

▲▼陳俊翰選前上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

對此，民進黨發言人張志豪痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。

張志豪說，無論是立法行政、民間團體合作方面，民進黨持續打造健全的制度，讓障礙者擁有平等機會，能夠持續努力，而不會因為單一評論者的影片、片面評價而改變，也希望評論者能夠尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。

事件在網路上引起熱議以後，《賀瓏夜夜秀》的製作人霍金也留言致歉，指本集提到台灣選舉的特殊文化時，因為製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，他深深表達歉意，「非常對不起」。

霍金表示，節目製作組日後會謹慎處理節目中的內容，也會在各個露出的平台修剪這段影片，避免上述事件再度發生，「謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」

▼施景中呼籲拒看《賀瓏夜夜秀》。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）