今晨6.8℃！寒流還捨不得走　全台「低溫特報」凍番薯

▲今天依舊寒流影響，天氣十分寒冷。 （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

全台22縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的6.8度。氣象專家林得恩提醒，寒流還捨不得走，低溫時間拉長。

►低溫區域

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台南市、花蓮縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請

注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天依舊寒流影響，但水氣明顯減少，東半部、大台北和中部以北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；周四寒流逐漸減弱，各地清晨仍偏冷，周四至周六東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

葉致均說，周日起水氣稍增多，基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，寒流還捨不得走！今日北部、東北部凍寒還沒結束，整天氣溫都過不了12度，加上寒風颼颼，低溫時間拉長；中南部由於水氣減少，晨間低溫下探7至12度，到了白天陽光露臉，氣溫回升，高溫回到19至20度，日夜溫差大；另一方面，降雨趨緩，降雪機率下降！

林得恩說，周四清晨輻射冷卻效應發酵，各地低溫依舊，尤其是嘉義以北、桃園以南只剩6至9度，北部、東北部及花蓮在10度上下，南高屏11至12度，澎湖、台東12至14度，金馬地區也只有7至9度，一直要等到白天，氣溫才有逐步回升的趨勢。