再冷一天！　下波變天時間曝

記者陳俊宏／台北報導

入冬最強寒流再冷一天！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，依照目前預報資料來看，一直要到下周三才有新一波鋒面及東北季風南下，影響程度還有待觀察。

吳聖宇指出，為台灣各地帶來低溫的寒流冷空氣，強度已經稍有減弱，但今天清晨各地溫度仍然偏低，台灣本島最低溫還是出現在苗栗三灣6.8度，其他從台南以北到宜蘭一帶，普遍性都有觀測到7-9度間的低溫。

吳聖宇說，今天北部、東北部白天高溫將回升到12-14度，中部以及花東地區會回升到15-19度，南部有機會來到20-22度，越往南回升的幅度就越大。

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▼今早7時溫度分布圖。（圖／氣象署）



吳聖宇分析，今晚到周四清晨各地溫度依然偏低，中北部、東北部空曠地區還是會有8-10度的低溫，如果有輻射冷卻作用的話，還有可能會更低，南部、花東地區低溫也只有11-14度，有些單點仍會有10度或以下低溫出現的機會。

吳聖宇提到，周四白天寒流會進一步減弱，但台灣附近還是偏北到東北風，迎風面地區有局部短暫陣雨，其他地方為多雲或有陽光的天氣；北部、東北部白天高溫回升到15-17度，中部、花蓮回升到18-21度，南部、台東則有21-24度，南北之間還是有比較大的溫差。

吳聖宇表示，周四入夜後到周五清晨在中北部、東北部空曠地區仍然會有10度以下低溫發生的機會，南部、花東空曠地區低溫也還是會接近10度，各地日夜溫差還是較為明顯。

吳聖宇指出，周五白天開始這波寒流的影響算是告一段落，各地白天溫度都會再往上升；周六也是溫度上升的趨勢，北台灣高溫有機會超過20度，中南部、花東地區可以來到23-25度，但夜晚清晨溫度仍低，尤其中北部、東北部空曠地區低溫還是有可能來到10度上下。

吳聖宇分析，周日東北季風雖然會稍微增強，但影響並不大，頂多是讓北台灣的溫度上升腳步稍微被拖延住；下周一、下周二台灣附近會大幅度轉變為偏東到東南風，溫度還會再持續上升，迎風面持續有局部短暫陣雨，其他地方天氣穩定。

吳聖宇說，依照目前的預報資料來看，一直要到下周三才有新一波鋒面及東北季風南下，屆時天氣以及溫度都會再有新的變化產生，影響程度如何還有待後續再觀察。