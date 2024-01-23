寒流今夜至明晨威力達最強　南投縣今天新增2名90歲老人命危送醫

▲南投縣消防局統計今天新增2位90歲老人OHCA送醫。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

入冬最強寒流威力將於今夜至明晨達到高峰，南投縣消防局統計23日上午8時至晚間8時，急病案件總計17件，到院前失去生命跡象（OHCA）案件2件：分別是南投市黃姓老翁、竹山鎮曾姓老婦，年齡皆約90歲。

南投縣衛生局長陳南松提醒，天氣寒冷容易誘發腦中風及心肌梗塞，民眾應注意保暖，尤其是三高患者、心血管疾病患者及長者，一定要適時增添衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，以免因低溫及溫差過大造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

縣府衛生局也「低溫保健6要點」（如圖），幫助家人與自己溫暖過冬：習慣早起運動的民眾建議等太陽出來、天氣較暖再出門，或改在室內運動；對於高危險群，最好避免單獨去爬山等離開人群的運動，也不宜單獨泡湯；出門衣物採多層次穿著，方便隨著溫度變化時，可隨時穿脫衣物，並儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物；運動前一定要充分暖身，且結伴運動，相互扶持與照應。

南投市衛生所醫師曾毅雯提醒，三高患者、心血管疾病患者，除規律服藥、定期回診，更需定期量血壓；如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。