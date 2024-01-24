　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「鈔狂網紅」又撒幣！MrBeast宣布抽10人送78萬　參加規則曝光

▲▼美國YouTuber「野獸先生」MrBeast。（圖／翻攝自IG／mrbeast）

▲美國YouTuber「野獸先生」MrBeast。（圖／翻攝自IG／mrbeast）

記者閔文昱／綜合報導

在YouTube擁有超過2.34億訂閱的「MrBeast」，熱衷於拍攝奇特且昂貴的各類挑戰，過去甚至曾在生日時舉辦抽獎活動，中獎者每人贈送1萬美金（約新台幣30萬元），引發全球網友關注。而他近日又再度「大撒幣」，邀請網友轉發他的貼文，並隨機挑選10名網友每人送2.5萬美元（約新台幣78.5萬），掀起熱議。

據了解，MrBeast過去曾放話，在社群平台X上發布內容不值得，因為創作者只能獲得微量的廣告收入。為此他還將其中一支影片上傳至該平台，比對和YouTube的營收效果，不料僅僅一周，該影片就在X平台獲得 1.5 億次觀看，讓他賺進了超過25萬美元（約新台幣746萬元）。

MrBeast 23日凌晨也在X平台宣布，他決定將這筆利潤和網友分享，只要在72小時內轉發該則貼文，就有機會獲得2.5萬美元，而他總共會抽出10名幸運兒。消息一出，截至24日凌晨1點30分，已有超過310萬名網友轉發。

事實上，MrBeast是極具影響力的網紅之一。他以慷慨大方、做出驚人之舉和為慈善事業籌款而聞名，經常分享財富給他的粉絲，並在他的影片中舉行各種大規模的獎勵活動，以回饋他的忠實粉絲，像是在去年他的生日當天（5月8日），他就於IG的限時動態發佈貼文並邀請粉絲們轉發，參與的人將有機會獲得1萬美元（約新台幣30萬元），迅速引起了全球粉絲的熱議和參與。

ET快訊
27歲男「肛門長菜花還染淋病」！　愛做2行為讓醫搖頭
賀瓏夜夜秀製作人道歉了！　訕笑身障者被民進黨批評
冷爆了！「三明治蓋被法」最暖　醫點名1部位都被忽略
天氣冷「特別想尿尿」原因曝！醫：有4情況快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「鈔狂網紅」又撒幣！MrBeast宣布抽10人送78萬　參加規則曝光

數學「5+0=5」被打叉…家長怒：哪裡有錯？　真相揭曉

日本銀行按兵不動　維持超寬鬆貨幣政策

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

小馬可仕：不支持台獨　不希望區域發生衝突

英國鋼琴家街頭演奏　遭持五星旗陸客要求「刪影片」！引全球關注

老了用不到小兄弟！英63歲翁路邊「揮刀自宮」　命根全斷噴血亡

20歲女被身材羞辱　飛土耳其「縮胃減肥」！花10萬動刀卻感染死亡

挑戰騎自行車到印度　2寶爸疑吃下「毒蘑菇」墜崖身亡！

這顆草莓要價2萬！比iPhone還重　農主自豪「史上最棒美人姬」

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

買飼料被凱克鸚鵡吸引　下秒牠也跟著回家去XD

「鈔狂網紅」又撒幣！MrBeast宣布抽10人送78萬　參加規則曝光

數學「5+0=5」被打叉…家長怒：哪裡有錯？　真相揭曉

日本銀行按兵不動　維持超寬鬆貨幣政策

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

小馬可仕：不支持台獨　不希望區域發生衝突

英國鋼琴家街頭演奏　遭持五星旗陸客要求「刪影片」！引全球關注

老了用不到小兄弟！英63歲翁路邊「揮刀自宮」　命根全斷噴血亡

20歲女被身材羞辱　飛土耳其「縮胃減肥」！花10萬動刀卻感染死亡

挑戰騎自行車到印度　2寶爸疑吃下「毒蘑菇」墜崖身亡！

這顆草莓要價2萬！比iPhone還重　農主自豪「史上最棒美人姬」

國小宿舍大火「燒死13學童」！官方最新通報驚揭：17坪住32人

1歲嬰淚水浸濕口罩遭「活活悶死」！托嬰老師竟以為他在睡覺

「鈔狂網紅」又撒幣！MrBeast宣布抽10人送78萬　參加規則曝光

數學「5+0=5」被打叉…家長怒：哪裡有錯？　真相揭曉

懷孕不舒服被婆婆嗆「在裝什麼？」　夫一聽怒反問一句…她秒閉嘴

每天尻2槍要減少頻率嗎？最美博士點出關鍵：就像減少睡眠一樣

市場關注企業財報　美股早盤互有漲跌

中國留學熱降溫　專家稱受疫情與國際關係影響

日本銀行按兵不動　維持超寬鬆貨幣政策

李善均調查文件外流！《D社》遭警方「沒收記者電腦、手機」開砲了

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

國際熱門新聞

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

後院驚見3屍　朋友來看球賽遭凍死

Shein商品照「驚見裸體」！　官網急下架

小馬可仕：不支持台獨

英鋼琴家街頭演奏　遭陸客要求「刪影片」

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

「鈔狂網紅」宣布抽10人送78萬！參加規則曝光

禦寒熱飲「薑茶只排第3」　冠軍是它

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

日本銀行維持超寬鬆貨幣政策

這顆草莓要價2萬！　比iPhone還重

泰男難忍性慾！全裸翻入豬圈硬上懷孕母豬

更多熱門

相關新聞

兩億YTR躺棺材活埋7天　多次崩潰落淚

兩億YTR躺棺材活埋7天　多次崩潰落淚

在YouTube擁有超過2.13億訂閱者的「MrBeast」，熱衷於拍攝奇特且昂貴的各類挑戰，例如找來456名參賽者舉辦真人版《魷魚遊戲》、將超跑藍寶堅尼放進超大型碎紙機等等。而在近日，他將自己裝進棺材並活埋在土裡一星期，最終安然無恙地完成了挑戰，更打破了他2021年曾自我活埋50小時的紀錄。

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

MrBeast郊區買5房　好友家人全住一起

MrBeast郊區買5房　好友家人全住一起

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

慶生送5人30萬現金　大咖YTR貼文狂轉發

慶生送5人30萬現金　大咖YTR貼文狂轉發

關鍵字：

MrBeast野獸先生

讀者迴響

熱門新聞

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

寒流狂襲「急凍4.6度」全台92人命危

27歲男肛門長菜花還染淋病！2行為讓醫搖頭

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

陽明山下雪！蔡阿嘎挖來吃：有點土味

以為撿到小白貓　5個月長出蝙蝠面具

訕笑身障者　賀瓏夜夜秀製作人道歉了

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面