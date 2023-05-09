慶生送5人30萬現金！　大咖YTR貼文破1700萬讚、留言狂刷2000萬則

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慶生送5人30萬現金！　MrBeast IG貼文破1700萬讚、留言狂刷2000萬則

▲▼ MrBeast生日抽萬元紅包。（圖／翻攝自Instagram／mrbeast）

▲MrBeast生日抽萬元紅包。（圖／翻攝自Instagram／mrbeast）

記者黃聖庭／綜合報導

美國知名 YouTuber MrBeast 在他的生日當天（5月8日）於 Instagram 的限時動態發佈一則貼文，邀請粉絲們轉發他的貼文至限時動態，並標註他的帳號參加現金抽獎。每人將有機會獲得1萬美元（約新台幣30萬元），共抽5人，時間限72小時以內。這個驚人的活動迅速引起了全球粉絲的熱議和參與，截至截稿時間（9日下午4點30分），該篇貼文已經獲得了1736萬個讚和2084萬則留言。

MrBeast 在 Instagram 上擁有超過3148萬的追蹤者，其 YouTube 頻道更是擁有超過1.51億的訂閱者，是極具影響力的網紅之一。他以慷慨大方、做出驚人之舉和為慈善事業籌款而聞名。MrBeast 慣常地分享財富給他的粉絲，並在他的影片中舉行各種大規模的獎勵活動，以回饋他的忠實粉絲。

此次的抽獎活動也得到了粉絲們的熱烈參與和瘋狂轉發。許多人都期望自己能成為5名幸運兒中的一員，並在 Instagram 上分享自己轉發的證據。這股熱潮也席捲了台灣，從台灣時間9日開始，就有大量的台灣粉絲參與轉發此貼文，期待著自己成為5名幸運兒之一。不過隨著轉貼文數量越來越多，中獎機會將越來越小。

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