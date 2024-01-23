柯建銘：國會改革是民進黨DNA　將提出完整配套

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨近日陸續拋出國會改革主張，包括總統國情報告常態化、推動國會調查權和聽證權等見解均入列。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（23）受訪說，國會改革是民進黨的DNA，民進黨團尊重在野黨的提案內容，也將會提出完整配套。

國民黨新科立委羅智強與翁曉玲今天舉行記者會，提出國會改革主張，包括：第一，總統赴立法院進行國情報告成為常態；第二，各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督；第三，推動國會調查權和聽證權；第四，制訂藐視國會罪等。

對此，柯建銘今天上午受訪表示，國民黨團過去對國會改革完全沒有動作，是在2015年選前3天才由時任立法院長王金平出來講。他說，對於在野黨團提出國會聽證權、記名投票等主張，民進黨團一概表示尊重，且民進黨團過去提出的國會改革方案，比民眾黨不分區立委當選人黃國昌還要多，國民黨則是拿去「照抄」，不管最後由誰擔任國民黨團總召，對他來說都一樣，都要面對。

針對媒體特別詢問國民黨團主張正副院長選舉記名投票一事，柯建銘說，這次趕不及，未來修法可以討論，實際上，就算不記名投票也會亮票，這已行之有年。

此外，民進黨發言人張志豪今表示，相關的意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。