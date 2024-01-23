快訊／弟為保護爸媽打死啃老哥　檢罕見用「義憤殺人」6萬交保

▲台中一名游男昨日用球棒打死啃老哥哥，今日下午被移送台中地檢後，檢方依義憤殺人罪嫌讓游男6萬交保，相當罕見。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市東區昨晚發生一起命案，游姓男子看不慣哥哥長期啃老，昨晚又向家中兩老討3000、5000元花用，游弟身為家中經濟支柱，一時氣憤持球棒重擊哥哥，結果失手將人打死。稍早游男被移送台中地檢署後，檢方認為游男基於義憤，依「義憤殺人罪嫌」命他6萬元交保，相當罕見。

據了解，48歲游姓哥哥是計程車運將，但僅偶爾出門開車，賺來的錢也不夠花用，轉而向家中70多歲父母討錢，每次都討要數千元。游家兩老已經退休，「老本」卻又被游哥不斷討要，造成游弟長期不滿。此外，游姓哥哥過往曾經對父母、前妻動手，曾經有向警方通報家暴，疑似也是種下殺機原因之一。

稍早游男被移送台中地檢署後，檢方認為游姓哥哥昨日討不到錢後，一度要攻擊爸媽，游姓弟弟是為了保護爸媽情況下，才用球棒重擊哥哥，不慎造成死亡。檢方指出，被告經檢察官訊後，認犯刑法義憤殺人罪嫌重大，惟無串證、逃亡之虞等羈押之必要，以新台幣6萬交保，並限制住居、出境出海。

刑法第273條「義憤殺人罪」是指當場激於義憤而殺人者，處7年以下有期徒刑。相關判決相對罕見，刑度也比殺人罪處以死刑、無期徒刑或是10年以上刑期更輕。