鑽石掉馬桶！台中男急叩清潔隊　「黃金任務」狂抽水肥終尋回

▲一名男子急叩台中市環保局，請求清潔隊協助抽化糞池水肥找鑽石。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市環保局日前執行一項不可能的任務，一名男子急叩台中市環保局，請求清潔隊協助抽化糞池水肥找鑽石。據悉，男子不小心將裸鑽掉落到馬桶裡，情急下又下意識隨手冲馬桶；幸好裸鑽大小適中，沒有卡在馬桶管路且能直接沉到化糞池底部，男子擔心老婆大人發現，所幸最後順利找回，化解「危機」。

台中市政府環保局指出，為民服務屢有特殊案件，過年大掃除期間，曾有民眾通知環保局清運大型家具或沙發，卻忘記夾層藏有現金或黃金、有價證券等，等事後發現後緊急求助清潔隊協助找尋。環保局特別呼籲，民眾在廢棄物或大型家具排出或清理前，務必和家人確認是否有留存貴重物品。

▲環保局長陳宏益強調，一般清潔隊協助抽水肥的正確方式，是清抽約上浮的四分之一至管道阻塞的浮渣。（示意圖／環保局提供）



環保局長陳宏益強調，一般清潔隊協助抽水肥的正確方式，是清抽約上浮的四分之一至管道阻塞的浮渣，保留四分之三的化糞池水肥中的分解菌，才能穩定化糞池的處理功能；另也呼籲少用化學清潔劑刷馬桶才是正確作法。但因此案因情況特殊，所以抽了約2噸水肥，化糞池見底，民眾才有機會自行利用強力手電筒及撈魚網撈回鑽石。

陳宏益更提醒，民眾在上廁所的時候，不要玩貴重物品、或在馬桶附近清潔保養，若物品東西不慎掉落，勿下意識隨手沖馬桶，可聯絡水管清疏業者協助。他也提到，今年配合「淨零、減碳、零廢棄」，首推愛物惜物觀念，民眾平時也可進行清潔整頓的環境維護工作。