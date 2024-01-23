上海市去年實際使用外資240億美元創歷史新高

記者趙禕/上海報導

大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天上午開幕，上海市長龔正在政府工作報告中提到，2023年上海市全市生產總值達到4.72萬億元，增長5%；外貿進出口總額4.2萬億元，增長0.7%，居民人均可支配收入達到8.5萬元、增長6.6%，實際使用外資達到240億美元，創歷史新高。

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天上午開幕。（圖／記者趙禕攝）

龔正在向上海市人大代表們作政府工作報告時，對2023年上海市經濟運行情況的評價是：全市經濟社會發展穩中有進、穩中向好，經濟運行穩步恢復。他提到的經濟數字包括「全市生產總值達到4.72萬億元，增長5%。地方一般公共預算收入增長9.3%，居民消費價格上漲0.3%，城鎮調查失業率平均為4.5%；工業戰略性新興產業總產值佔規模以上工業總產值比重達到43.9%，集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模達到1.6萬億元；外貿進出口總額達到4.2萬億元、增長0.7%；金融市場交易總額達到3373.6萬億元、增長15%；居民人均可支配收入達到8.5萬元、增長6.6%」。

▲上海市市長龔正作政府工作報告。（圖／記者趙禕攝）

在這份工作報告里，外資投資的數據相當亮眼，2023年上海實際使用外資達到240億美元，創歷史新高；此外，跨國公司地區總部、外資研發中心也分別增加65家和30家，累計分別達到956家和561家。而上海港的貨櫃吞吐量繼續領跑全球，全年貨櫃進出上海港達到4915.8萬標準貨櫃，連續14年排名世界第一。

▲上海港貨櫃吞吐量連續14年排名世界第一。（圖／記者趙禕攝）

龔正在報告里還提出2024年的工作任務，包括全市生產總值增長5%左右，地方一般公共預算收入增長5%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.5%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅3%左右。