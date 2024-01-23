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數位轉型時代！雲科大攜手企業強化實務應用能力

▲雲科大種子教師及億承科研公司合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大1月23、24日啟動校內種子教師培訓計畫，三十位師生一同參與教育訓練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學為強化師生及企業在數位轉型時代的競爭力，先前接受美商訊能集思智能科技股份有限公司150套JarviX系統，期許共同推動教育領域中人工智慧的應用與人才培育，1月23、24日啟動校內種子教師培訓計畫，此計畫由產學處促成，約30位電機系、資管系、工管系師生參加此次培訓，準備好實力。

雲科大產學處指出，透過此次培訓計畫，希望建立更緊密的產學合作關係，提供企業更多實習機會，同時也將提升學生的實務應用能力。培訓內容將包括JarviX系統的基本應用、教學方法論的分享以及實際案例的探討，參與培訓的種子教師將學習如何將JarviX系統融入教學，以提升學生的實務應用能力。

雲科大鼓勵教師與企業合作，開展相應的產學合作案，使學生在校內即能深入了解產業實際需求，期望透過與企業的深度合作，不僅提升教學品質，更加速產學研合作的深化，促使產業與學界在人工智慧領域的研發上達成共贏。

該種子教師培訓計畫，代表雲科大積極與業界現況連結並投入產學合作，為持續深化與企業的夥伴關係，雲科大電機工程系毛偉龍教授與全宏齒輪工業股份有限公司進行合作，將培訓之JarviX系統應用於該公司齒輪量測的場域，不僅協助企業解決問題也提供學生實務經驗，同時幫助產業朝向自動化及新科技的發展邁進。

雲科大近年在推動產學合作方面的成果，不僅使學校在科技教育領域更具影響力，同時也為產業發展培育更多優秀的科技人才，雲科大表示下階段將進行企業人才培訓，歡迎企業共同報名，敬請期待，共同促進技術創新，打破學科壁壘，實現知識共享。

▲雲科大種子教師及億承科研公司合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大種子教師及億承科研公司合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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