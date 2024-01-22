2024國泰世華旭村盃全國少年足球賽　1／22-25台東開踢

▲2024國泰世華旭村盃全國少年足球賽，22日開踢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國小學足球員夢寐以求的聖殿！台東縣旭村文教推展協會舉辦「2024年第14屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」22日開踢，參賽球隊為國內少年足球公開組及學校組頂尖球隊，共32支球隊參賽，其中男生球隊24支、女生球隊8支。

22日在豐里國小舉行開幕式，由國泰世華基金會董事長李明賢主持，縣府教育處長蔡美瑤、台東市長陳銘風、台東縣體育會足球委員會主委陳德勝、豐里國小校長吳昭明等貴賓一起為選手們加油、打氣，場面溫馨熱鬧。



董事長李明賢表示，10年前兼任基金會董事長後力主將資源放在偏遠縣市，於是選擇台東大樹親子計畫，以行動幫助清寒或變故家庭，鼓勵努力向學學生享有受教權。同時舉辦公益講座，及支持體育活動，贊助每年舉辦的「旭村盃全國足球邀請賽」，今年已是連續第6年支持，未來仍將持續相挺。



教育處長蔡美瑤代表縣長感謝6年來國泰世華銀行基金會冠名贊助及教育部體育署的補助，讓孩子更安心比賽，過去在新冠疫情影響下，基金會仍堅持辦好每場比賽，非常不容易。國泰世華旭村盃已邁入第14屆，參賽隊伍為國內各(級)及少年足球賽事前四強隊伍，是國內公開組及學校組球隊每年僅一次能一較高低的機會，希望比賽順利圓滿。



今年國泰世華旭村盃最難能可貴的是，終於邀請到陣中多位日本J聯盟梯隊成員的和田SC隊參賽，大會創辦人蔡見明校長回想，2020年的國泰世華旭村盃，因疫情初起，當年獲邀的日本隊臨時取消參賽，成為當屆的遺珠，今年終可一圓國內球隊與日本球隊交流比賽的夢想！



豐里國小校長吳昭明指出，近年來，為推動環保理念，積極營造無痕球場，利用學校龍柏樹枝製作環保獎牌，不使用保特瓶、一次性餐盒與不叫外送等方式舉辦比賽，樹立台灣環保球賽標竿。每位選手每天需心得寫作，其中菁英紅藍對抗賽等都是國內足球賽首創，至今已延續第14年。「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」伴隨許多台灣少年足球菁英的成長，許多選手已成為國家代表隊成員，旭村盃將會是選手最美好回憶。



大會規劃多元的活動項目，包括1.國小組八人制足球比賽(U12組)。2.個人及雙人、家長組顛球。3.旭村足球博士獎--每位參賽選手寫一篇心得，繳交大會評審4.選手之夜、教練分享足球故事。5.菁英對抗賽6.珍藏手冊--每位參賽選手發一本文彩豐富、深具巧思創意的手冊7.旭村足球推展影像展8.設置選手金靴獎、金手套獎、金球獎等。大會為了服務與會人員，還設置情境問答點心小站、彩虹咖啡站等。另外本屆持續增設女生組U13五人制草地賽事，讓女子足球也有機會參與旭村盃，一共邀請8隊。