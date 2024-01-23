國民黨拋總統國情報告常態化　民進黨尊重

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

新國會即將在2月1日開議，國民黨與民眾黨近期陸續拋出國會改革見解，國民黨新科立委羅智強、翁曉玲今（23）拋出，總統赴立法院進行國情報告常態化、推動國會調查權和聽證權等主張。對此，民進黨發言人張志豪表示，相關的意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。

羅智強與翁曉玲今天舉行記者會，提出國會改革主張，包括：第一，總統赴立法院進行國情報告成為常態；第二，各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督；第三，推動國會調查權和聽證權；第四，制訂藐視國會罪等。

此外，民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前也提出，民眾黨團希望藍綠要角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，包括：第一會期推動「建立國會聽證調查」修法、強化「人事同意權審查」、讓立法院正副院長選舉投票改為記名投票。

對於在野陣營分別提出國會改革見解，張志豪說，相關的意見和主張都予以尊重，目前沒有特別的評論，一切等新國會的組成，尊重民進黨立法院黨團的討論決定。

此外，準總統賴清德在競選總統期間，曾回應關於國情報告的議題，當時他說明，現在《憲法增修條文》規定，立法院集會得邀請總統做國情咨文，所以發動機關是立法院，不是總統要去就可以去，而他若接到立法院的邀請，他會前往，並依照《憲法》及《立法院職權行使法》，欣然到立法院履行總統應有的責任。