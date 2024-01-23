「地表最強小三」韓韶禧遭疑整形　她曝治療鼻炎⋯台醫師說話了

▲粉絲哭哭「小卡要給妳簽名ㅠㅠ」 韓韶禧自首當小偷：我偷走了～。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

記者吳奕靖／高雄報導

有「地表最強小三」稱號的韓國演員韓韶禧，高冷顏值加上魔鬼身材讓她一炮而紅，她也成為韓國新生代女演員代表。近日攜手朴敘俊一同主演新戲「京城怪物」，不過眼尖的戲迷發現韓韶禧的鼻子似乎跟之前長得不太一樣，懷疑她去「進廠維修」，在鼻子上動刀。韓韶禧澄清是進行了「鼻炎手術」才讓鼻子看起來不太一樣。

人稱「神顏」的韓韶禧日前出席品牌活動時，粉絲發現她的鼻子似乎長得不太一樣，鼻樑好像變得更高，鼻尖也變得更尖，因此懷疑她去「進廠維修」，在鼻子上動刀。韓韶禧則澄清，是因為接受了「鼻炎手術」，鼻子才看起來跟之前不太一樣，自己也很擔心浮腫一直不消，並向粉絲們保證沒有在鼻子裡面放入填充物。

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▲韓韶禧。（圖／翻攝自韓韶禧Instagram）

她表示自己的鼻子原本就很高，是因為後來鼻子逐漸變彎，鼻尖才有點下陷，導致她只能用一邊呼吸，睡覺還會打呼，所以才決定做鼻炎手術，許多網友也抱持兩面看法，有人認為「還是很漂亮」，有人則質疑「動了就動了」、也有網友分享自己的經驗「我做過鼻炎手術，鼻子外觀沒有變化」。

國內知名整形醫師邱浚彥表示，許多人都有鼻子過敏或鼻塞的困擾，有可能是「鼻中膈彎曲」造成，鼻中膈彎曲會導致鼻腔內的氣流混亂，長期更會刺激鼻內黏膜，導致鼻塞、流鼻水，大多數的鼻中膈彎曲都是輕微、沒有症狀的，較嚴重的鼻中膈彎曲所造成的鼻塞，常無法藉由傳統鼻中膈手術解決，建議採取功能性整鼻。

▲國內知名整形名醫邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

邱浚彥解釋：「鼻中膈彎曲手術有可能會造成鼻子變形，原生鼻子已經是歪斜的，直接在歪斜的鼻子上加假體，好比在地基不穩的土地上蓋房子，未來會有塌陷變形的問題，甚至增加感染的風險。功能性整鼻可以重建呼吸道，擺脫呼吸不順的困擾外，還能美化重塑鼻形外觀，同時解決鼻子內在及外在功能性的問題。不過他也提醒不管是進行隆鼻手術或是解決鼻中膈彎曲的症狀的改善手術，建議尋找經驗豐富的醫師，對鼻部解剖構造有充分的了解，才能得到有效的解決方式。同時術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。