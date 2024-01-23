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華府智庫最新報告　美台專家：中國5年內具有「對台封鎖」能力

▲▼解放軍軍演。（圖／記翻攝《央廣軍事》）

▲台灣大選後隔天，解放軍公布軍演畫面。（圖／翻攝《央廣軍事》）

文／中央社

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告，最新調查顯示，多數美國及台灣專家指出，中國缺乏對台發動有效兩棲入侵的能力，但有能力對台實施封鎖。

美國新聞網站Axios報導，CSIS中國實力計畫（China Power Project）與台灣國防安全研究院合作，對美台87名專家進行調查，美國專家占52人，台灣占35人，調查時間是2023年11月28日至12月15日。

調查顯示，只有26%的美國專家及17%的台灣專家同意，中國具有在未來5年內對台發動有效兩棲入侵的軍事能力。

▲▼解放軍軍演。（圖／記翻攝《央廣軍事》）

根據這份CSIS報告，作出上述評估的一項原因是「兩棲入侵將需要比隔離（quarantine）或封鎖（blockade）還要高出許多的軍力投入，而且涉及的行動將複雜許多」。

不過，台美專家大多同意，中國具有在未來5年內對台實施隔離或封鎖的能力。

90%的美國專家及62%的台灣專家指出，中國有能力對台實施隔離。隔離是一種有限度的封鎖，針對的是商業活動，而非軍事活動，將由中國海警局或其他執法船隻執行，而非中國軍方。

另外，有80%的美國專家及60%的台灣專家表示，中國有能力對台實施封鎖。封鎖將涉及商業與軍事活動，而且由中國軍方直接領導。

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