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身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 沒有雙臂又有失智及患絕症的劉男，獨自徘徊在石岡水壩園區，聲稱要到少林寺找父親聊天，員警獲報後好言勸回到所內，通知家屬領回。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者 李陳信得／台中報導

台中市一名沒有雙臂的64歲劉姓男子患有失智及幻覺症狀，21日上午獨自一人在石岡水壩園區內徘徊，保全發現上前關心是否需要協助，男子聲稱要沿著河流走去少林寺尋找自己的父親，保全見狀便報警求助。警方使用巡邏車將劉男載回所內休息，並成功聯絡上家屬，不久後劉男兒子至派出所將劉男載返家，並對保全的機警反應及警方的耐心協助表示誠摯的謝意。

石岡分駐所警員賴永晉、胡惠琦前往現場了解，詢問男子年籍資料及要去哪裡等問題時，男子一下回答說要去少林寺陪父親聊天，一下又說要到少林寺學武功，警方發現雙方無法順利溝通後，使用警用小電腦迅速確認劉姓男子身分。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

家屬表示，父親在未告知家人情形下獨自離家，徒步走到石岡水壩，碰巧保全巡視環境時發現劉男獨自一人徘徊，上前關心交談時，劉男竟說要沿著河流尋父，保全立即報請警方協助。

員警到場後即向前關心男子狀況，男子卻激動地向警方說：「拜託！不要聯絡我的家人，因為會阻礙我去少林寺尋找父親」，員警見狀後，除了立即使用警用電腦確認男子身分外，也依循男子聊天內容來安撫男子情緒，待男子情緒穩定後，先將劉男以巡邏車載回所內，並等待家人前來。　

在等待過程中，警員胡惠琦主動遞上杯水及吸管予劉男飲用，副所長莊坤書也向前給予關心，當男子感受到滿滿善意後即敞開心房與員警聊起天來，也逐漸想起一些回憶，開心地描述著家中可愛小孫子的模樣。

不久後，劉男的兒子即前來，向警方表示爸爸近來身心每況愈下，出現失智及幻覺症狀，今天早上未告知家人即擅自離家，從東勢住家步行外出，便不知去向，在擔心之際，非常感謝民眾及警方即時發現爸爸，否則後果不堪設想，之後也會更加注意爸爸的動向。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁長輩或身相障礙者，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

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