網傳Toyz入監前先到台中億元豪宅爽住1晚　檢方回應了

▲Toyz今入監服刑4年2個月，表情沉重。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

前電競冠軍、直播主31歲Toyz劉偉健因販賣大麻煙彈電競直播網紅Toyz遭判4年2月定讞，今（16日）。網傳Toyz昨（15）日已經提前到台中，入住西屯區七期的億元豪宅，最後一晚直播就是在豪宅內直播。對此，檢方透露，有請警方掌握注意Toyz的行蹤，至於詳細動向，無法回應。

Toyz今天在媽媽的陪同下前往台中地檢報到，但昨晚在直播認愛的女友篠崎泫則未現身。Toyz上午戴著墨鏡、黑口罩現身，媽媽也到場送別，不捨愛入監，還抱住Toyz痛哭，Toyz反拍拍母親安慰。

▲Toyz昨晚直播中秀出QR Code，宣布請全台2300萬民眾免費喝飲料，據傳直播地點在台中七期。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）



網傳，昨晚Toyz已經提前抵達台中，在朋友安排下入住七期豪宅區，最後一次直播就是在台中進行。直播時，Toyz除了認愛篠崎泫，稱讚對方是「完美的」，也忍不住潰堤大哭。但諷刺的是，不論昨晚或是今早，Toyz都還不忘幫飲料店打廣告，昨晚直播間上QR Code，稱要送大家喝飲料，今天進入台中地檢前又再重複一次。面對記者追問，所以是考慮假釋之後要離開台灣嗎？Toyz則未再進一步回應，轉身走進地檢署報到。



台中地檢署則強調，事前有請警方掌握注意Toyz的行蹤，至於他的詳細動向，無法回應。