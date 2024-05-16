護理之家噎死人！他想吐照服員硬灌　「食道氣管塞滿食物」斷氣亡

▲高雄男子入住護理之家，竟活活噎死，家屬控醫療疏失。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名53歲孫姓男子今年3月入住梓官區一間護理之家，但在4月中時，家屬突接孫男死亡通知，事後調閱監視器後發現，孫男當時由外籍照服員餵食時，疑似被活活噎死，並質疑後續救護SOP有疏失。孫男死因尚由檢警釐清中，但高雄市衛生局介入調查，也查出照服員違規幫抽痰，將依法開罰並移送司法單位偵辦。

孫男家屬控訴，今年3月25日替哥哥申請長照喘息住宿式服務，入住梓官區公館路一間護理之家，原本4月17日就要將他接回家，未料竟在4月16日收到哥哥死訊。

事後調閱監視器畫面，才發現當時一名外籍照服員先幫哥哥抽痰，之後開始餵食，過程中哥哥出現2次想吐的表情，但照服員還是繼續餵食，直到他已經噎到頭往上仰，才驚覺出事去通知護理師。

家屬質疑，法醫解剖後，發現哥哥食道氣管都塞滿食物，但護理師當下並沒有對他使用哈姆立克法急救，而是持續抽痰，且護理之家當下也沒有及時撥打119將他送醫，導致哥哥最後不幸斷氣身亡。

▲家屬質疑護理之家急救流程疏失，導致哥哥遭噎死。（圖／民眾提供）

警方表示，該案已由鑑識人員到場採證，並通知該護理之家護理師及看護到案說明，全案檢察官偵辦中，待法醫檢驗結果再認定照服員、護理人員或負責人有無疏失責任。

高雄市衛生局獲報後也展開調查，發現照顧服務員有抽痰行為事證明確，已違反護理人員法未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，最高裁罰新台幣15萬元以下罰金，並處3年以下有期徒刑，相關事證含違規行為監視器畫面均已主動移送司法單位偵辦。

另外，該機構與衛生局簽訂機構喘息服務契約，衛生局已依服務契約第19條中止特約。而機構未善盡督導之責，已違反護理人員法第31-1條規定，最高裁罰新台幣30萬元以下罰鍰。