Toyz入獄！將移監到台北監獄服刑　律師：出獄後恐遭遣送出境

▲Toyz販賣大麻煙彈判刑入獄服刑 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

電競名人Toyz（劉偉健）因涉及大麻菸彈交易，被判處4年2月徒刑定讞，並在今（16）日上午入監服刑，外界盛傳Toyz可能無法申請假釋，必須「關好關滿」。對此，律師徐弘儒表示，申請假釋的受刑人並不只限於中華民國國民，也就是說，Toyz如果獄中表現良好，還是有機會申請假釋，不過，假釋後恐將被遣送出境，以取代保護管束。

回顧Toyz販毒案，Toyz在2021年涉嫌販售大麻煙彈遭起訴，被判處有期徒刑4年2個月，他一路上訴到最高法院，並強調自己是在檢警發現他販毒前坦承犯行，應可減刑，但法官認為，他並不符合自首要件，認定一、二審法官判決量刑妥適，因此再駁回上訴，全案定讞，Toyz須入獄服刑4年2個月，而他也在今天上午前往台中地檢署報到入監服刑。

律師徐弘儒表示，受刑人申請假釋的身分並不只限於中華民國國民，因此Toyz還是有機會申請提前假釋，不過，假釋後根據法務部的函示「在台無戶籍之華僑，犯罪刑滿或假釋出獄後，依法不得免除其保護管束之」，也就是說Toyz在假釋後，恐遭遣送出境來取代保護管束。

此外，對於網路盛傳Toyz可能到「外國人專門監獄」服刑，燕巢監獄副典獄長張漢明指出，台灣其實沒有所謂的「外國人專門監獄」，不過，通常男性外籍受刑人會統一到台北監獄服刑，女性外籍受刑人則統一到桃園女子監獄服刑。