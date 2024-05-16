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不是運動！朋友靠「1興趣」交到2男友　大票認了：有話聊啊

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲朋友靠打遊戲交到2個男友。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要順利找到另一半，可以多參加不同活動，擴大自己的交友圈。但一名女網友好奇，「玩遊戲是不是也容易脫單？」因為身邊有一個朋友外型沒有特別出色，結果卻靠著玩遊戲，接連交到2個男友。文章曝光後，不少人點頭表示「就比較多話題啊」、「容易聊一聊就聊出感情」。

原PO在Dcard發文表示，身邊有一個女生朋友，外貌沒有特別漂亮，個性和家境也都普普，但因為平時興趣是打遊戲，沒想到竟接連交了2個男友，讓她覺得很吃驚，「打遊戲的話是不是比較容易脫單？」

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耍廢,滑手機,發懶,女子,女生,單身（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO好奇，會玩遊戲的女生是不是比較容易脫單？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文章曝光後，不少人認同表示，「比較有話聊啊，有聊起來才有下一步，我除了看書就是打遊戲，總不能跟女生聊電子學吧」、「我跟女朋友就是遊戲認識的，交往快兩年了吧」、「確實，畢竟玩遊戲的男生太多了，多一個共同話題也好呀」、「玩遊戲女少男多啊，就算她普通也是選擇很多」、「因為會有共同話題，學校交朋友也不少是遊戲認識的，有在玩遊戲的女友，比較不會出現：我比較重要還是遊戲比較重要這種問題」。

也有網友指出，「我覺得不是因為玩遊戲，所以容易脫單，而是因為玩遊戲認識的，算是興趣相同，容易開啟聊天的話題，也可以很輕鬆地聊，如果邊玩遊戲又邊開語音聊天，可能就這樣聊了好幾個小時，聊久了有信任感了，就會演變成談心了，也會因為這樣容易有依賴感，玩遊戲時就會想找對方一起玩」。

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