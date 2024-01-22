英國13級狂風吹襲！班機「空中搖晃」驚險降落　乘客重獲新生鼓掌

“Go on Geezer!”



My flight from Ibiza to London City to diverted to Gatwick cause of Storm Isha. I’ve had my fair share of flights but this was one of the most unstable approaches I’ve expected, fun but violent . You can hear the relief from the cabin

#StormIsha pic.twitter.com/ceZzGkoQgx — Matthew Connell (@matthewconnell) January 21, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

英國最近慘遭伊莎風暴（Storm Isha）挾13級狂風襲擊，截至格林威治標準時間下午5時為止，共有24個航班因為強風被迫放棄降落。其中，社群網路出現一段影片，一架原本預計飛往英國倫敦的班機在空中猛烈搖晃，最終在機長奮力控制住後驚險降落，此時機艙內傳出乘客們的拍手歡呼聲。

根據英媒《每日郵報》，英國航空一架班機原本預計從西班牙的伊比薩島飛往英國倫敦城市機場，然而不巧卻遇上伊莎風暴時速高達90英里的強風吹襲，因此飛機飛行時一路劇烈搖晃，乘客們深感驚恐不安，害怕這段旅程會讓生命終結，於是開始在機艙內為機長祈禱。

這架班機最後改為降落在蓋特威克機場（Gatwick Airport），從一名渡假乘客分享在社群網站X（前稱推特）的影片可以看到，飛機降落過程一路搖搖晃晃，當整架飛機確認平安降落在機場跑道後，霎時整個機艙內傳來為機長鼓掌、歡呼的聲音，甚至還有乘客激動大喊「加油，老兄！」

伊莎風暴為往返英國的航班在飛行時變得更驚險，甚至還有乘客目睹紅色行李箱被吹落至愛丁堡機場的停機坪，行李箱隨著狂風滾動。也有航班原本預計從英格蘭曼徹斯特飛往愛爾蘭都柏林，然而卻因為危險的強風而在愛爾蘭海域的空中盤旋多次，最後被迫改道降落法國巴黎，乘客受困在距離預定目的地500英里遠（約804公里）的地方。