美以領袖一個月後再通話！拜登：納坦雅胡「不反對」所有兩國方案

▲拜登18日離開白宮前，向媒體發表談話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國國務卿布林肯上周訪問以色列，表明建立「保證以色列和平」的巴勒斯坦國是維繫中東和平的唯一途徑後，此說法遭到以色列總理納坦雅胡透過聲明拒絕，反對在加薩戰爭結束後建立巴勒斯坦國。對此，美國總統拜登在與納坦雅胡通話後，強調納坦雅胡並不反對所有兩國方案。

根據CNN，一位知情人士透露，納坦雅胡針對拜登政府的以哈政策發表公開評論、透露出拒絕建立巴勒斯坦國的想法後，在經過一天的時間，納坦雅胡與拜登於19日進行近一個月以來的第一次通話，通話時間長達40分鐘。事後，拜登向外界解釋，強調納坦雅胡並不反對任何形式的兩國解決方案。

在與納坦雅胡通話的幾個小時以後，拜登在白宮對記者談話時提到未來建立「非軍事化」巴勒斯坦國的可能性，稱他相信兩國解決方案存在著許多種類型，「因為有許多聯合國成員國，本身沒有自己的軍隊......所以我認為有一些方法，可以發揮作用。」

報導指出，拜登和納坦雅胡其實在以哈戰爭結束後加薩走廊的未來規劃上存在著意見分歧，儘管過去幾個月美國致力於與以色列和其他地區官員接觸，希望最終達成一項計畫來解決長達數十年的以哈衝突，但拜登政府缺乏確定性的做法只會凸顯出其面臨的挑戰，因為儘管拜登向納坦雅胡施壓，要求採取新的戰略、規劃加薩的未來，但卻遭到納坦雅胡公開抵制。

美國國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，拜登在與納坦雅胡的通話中重申對於兩國解決方案可行性的堅定信念，「當然，我們知道並不會在明天就會馬上實現這一目標。」

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