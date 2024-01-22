「我要50顆蛋」！高雄婦花200元討蛋不成逼退1000　店家1原因妥協

▲女客人在店內破口大罵，要求領走全部的蛋。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

圖文／CTWANT

服務業總會遇上形形色色的客人，若無法滿足客人的要求，就可能遭到投訴。高雄有一間餐廳推出「200元加入會員，送50顆溏心蛋」活動，但必須買1個餐盒，才會送1顆蛋，結果一名女客人要求領走全部的蛋，店家不同意她竟大吵大鬧。現場監視器畫面曝光，在網路掀起熱議。

業者在臉書《爆料公社公開版》發文表示，事發原因是活動加會員200塊，享會員價還送50顆溏心蛋，每買1個餐盒送1顆蛋，但女子只買了1個餐盒，卻要求再外帶5顆蛋，店家無法配合，沒想到女客人竟獅子大開口，要求退費1000元並大吼大叫，請警方協調才結束這場鬧劇。

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透過影片可見，事情發生在本月19日中午12點42分左右，女客人砲轟員工教育不足，即使店家告知願意退錢，她卻變本加厲討1000元，「那退的就是蛋的價格，我要50顆蛋」，並表明原本是因為這個活動才簽約，痛斥店家毀約，「本來就是要加倍賠償我」，接著提出2個選擇，1個是讓她領蛋，另1個是按照外面的蛋定價，「蛋價格給我」。

▲警方調解後，才結束這場鬧劇。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

店家沒辦法只好報警處理，據《三立新聞》報導，警方認為活動有漏洞，加上工讀生先前確實破例給蛋，爭論上站不住腳「要嘛民事和解，要嘛給蛋打發客人，不然你也沒辦法做生意，開店要自己承擔風險」，最後破例給女客人6顆蛋，往後還可以來店內繼續領完50顆蛋的額度。

業者無奈表示，他最便宜的餐盒才賣69元，已經是成本價，辦活動是為了讓客人回流，「小本生意真的經不起客人這樣折騰，這樣一鬧如果大家都貪小便宜破壞規則，真的很麻煩」，為了平息風波，只能答應女客人的要求，事後也更改活動內容，希望未來不會再出現類似消費糾紛。

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