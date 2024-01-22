　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我要50顆蛋」！高雄婦花200元討蛋不成逼退1000　店家1原因妥協

女客人在店內破口大罵，要求領走全部的蛋。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲女客人在店內破口大罵，要求領走全部的蛋。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

圖文／CTWANT

服務業總會遇上形形色色的客人，若無法滿足客人的要求，就可能遭到投訴。高雄有一間餐廳推出「200元加入會員，送50顆溏心蛋」活動，但必須買1個餐盒，才會送1顆蛋，結果一名女客人要求領走全部的蛋，店家不同意她竟大吵大鬧。現場監視器畫面曝光，在網路掀起熱議。

業者在臉書《爆料公社公開版》發文表示，事發原因是活動加會員200塊，享會員價還送50顆溏心蛋，每買1個餐盒送1顆蛋，但女子只買了1個餐盒，卻要求再外帶5顆蛋，店家無法配合，沒想到女客人竟獅子大開口，要求退費1000元並大吼大叫，請警方協調才結束這場鬧劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過影片可見，事情發生在本月19日中午12點42分左右，女客人砲轟員工教育不足，即使店家告知願意退錢，她卻變本加厲討1000元，「那退的就是蛋的價格，我要50顆蛋」，並表明原本是因為這個活動才簽約，痛斥店家毀約，「本來就是要加倍賠償我」，接著提出2個選擇，1個是讓她領蛋，另1個是按照外面的蛋定價，「蛋價格給我」。

警方調解後，才結束這場鬧劇。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲警方調解後，才結束這場鬧劇。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

店家沒辦法只好報警處理，據《三立新聞》報導，警方認為活動有漏洞，加上工讀生先前確實破例給蛋，爭論上站不住腳「要嘛民事和解，要嘛給蛋打發客人，不然你也沒辦法做生意，開店要自己承擔風險」，最後破例給女客人6顆蛋，往後還可以來店內繼續領完50顆蛋的額度。

業者無奈表示，他最便宜的餐盒才賣69元，已經是成本價，辦活動是為了讓客人回流，「小本生意真的經不起客人這樣折騰，這樣一鬧如果大家都貪小便宜破壞規則，真的很麻煩」，為了平息風波，只能答應女客人的要求，事後也更改活動內容，希望未來不會再出現類似消費糾紛。

延伸閱讀
初三才能回娘家⋯婆婆吼：初二我女兒要回來　她更慘！在婆家「待到初八」
公寓空十多年無人住想賣掉　房仲一去發現外勞已集體侵占居住
科技業女主管年薪4百萬　想嫁「低薪男」遭父母打槍…網揭1隱憂

ET快訊
人妻戰小王！套子擠到裡面流出　她崩潰：我很容易受孕
日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家
方媛帶娃坐經濟艙遭酸最慘天王嫂！上陸綜全說了
公司週年慶「CEO表演摔死」　總裁也重傷！疑非單純意外
兒子上大學要求生活費1天500　家長月給1萬：不夠嗎？
變態社長！女友屁股刺「奴隸1號」　找好友半夜性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測落幕！試場違規逾300件　未攜帶有效證件佔6成↑

北市150校延後放寒假　華興中學：請低溫假不列出缺勤

人妻才剛生！婆婆「到場3分鐘」就趕尪回家：妳自己可以吧

超級寒流襲台陽明山有望下雪　賞雪「三階段交通管制」看這裡

小資女曝5旅遊地超便宜「1歐洲國家也入列」！含機票玩6天不到4萬

「我要50顆蛋」！高雄婦花200元討蛋不成逼退1000　店家1原因妥協

疫情、俄烏戰爭入題！學測社會科重圖表判讀　試考生評：難度中等

快訊／因風浪強大！小三通「金門-五通」航線下午宣布停航

「比2016霸王寒流還冷」　他曝小時候：嘴能哈出霧氣！全場爆有感

2024龍耀雲騰迎新春　雲林縣觀光大使重磅聘請張泰山領航

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

學測落幕！試場違規逾300件　未攜帶有效證件佔6成↑

北市150校延後放寒假　華興中學：請低溫假不列出缺勤

人妻才剛生！婆婆「到場3分鐘」就趕尪回家：妳自己可以吧

超級寒流襲台陽明山有望下雪　賞雪「三階段交通管制」看這裡

小資女曝5旅遊地超便宜「1歐洲國家也入列」！含機票玩6天不到4萬

「我要50顆蛋」！高雄婦花200元討蛋不成逼退1000　店家1原因妥協

疫情、俄烏戰爭入題！學測社會科重圖表判讀　試考生評：難度中等

快訊／因風浪強大！小三通「金門-五通」航線下午宣布停航

「比2016霸王寒流還冷」　他曝小時候：嘴能哈出霧氣！全場爆有感

2024龍耀雲騰迎新春　雲林縣觀光大使重磅聘請張泰山領航

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

學測落幕！試場違規逾300件　未攜帶有效證件佔6成↑

北市150校延後放寒假　華興中學：請低溫假不列出缺勤

大聯盟官網預測山本由伸首季成績　全隊最多200K、184局

男孩答案寫錯！用「打火機」一燒就擦除　網驚：文具裝備太強了

買房需求撐腰　全台房仲破8600家創新高

黑熊保育紮根國小學童　《一隻臺灣黑熊之死》紀錄片感動師生

韓江配底定！趙少康讚：展現團結新戰力　必須守好52+2張票

人妻才剛生！婆婆「到場3分鐘」就趕尪回家：妳自己可以吧

剛治療乳癌　英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

快訊／超哥重發道歉文　氣炸爆噴Toyz

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

快訊／超哥道歉「認了氣昏頭」　公布新店規！

農曆生日決定命運！這3天出生富貴又長壽

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

超哥解釋出國早訂好「潛逃？逃亡？不可能」

濕冷寒流在路上！全台急凍72小時　1圖看各地多冷

土地公尾牙！發紅包多1步驟「來年生意超旺」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面