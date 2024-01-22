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設低溫假標準？蔣萬安：由各校掌握實際需求　需放假就提報教育局

記者袁茵／台北報導

入冬最強寒流即將來襲，台北市陽明山區有機會降雪，陽明山國小21日宣布，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23、24日停課兩天，另在1月29、30日補課。面對其他各校有無機會放「低溫假」，且未來會不會有統一標準？台北市長蔣萬安僅說，希望各校做審慎評估，有需要放假就向教育局備查。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安22日上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式，會前接受媒體訪問。針對寒流來襲，各校有無機會放「低溫假」？蔣萬安表示，目前只有陽明山國小有向教育局報備，因為低溫的關係，確保學生安全、家長需求，所以23、24日暫停課後輔導課，並於29、30日補課。

蔣萬安提及，最重要是希望將學童、家長、老師安全為最優先考量，這兩天會持續低溫，也希望學校都能夠做審慎評估、掌握狀況，如果有需求，就依照作業辦法向教育局備查。

至於外界提議訂出「低溫假」標準，例如攝氏6度等，會不會覺得要有統一標準，民眾比較好依循？蔣萬安說，這是因為2016年1月低溫造成一些積雪，影響通勤狀況，考量到孩童和家長接送上下學可能遭遇的困難，所以會有這樣的作業辦法，「我想最重要會做整體評估，由學校掌握狀況跟實際需求。」

而關於北市府各部門啟動的特別低溫措施，蔣萬安說明，消防局特別提醒民眾，寒流低溫的時候，家裡若使用瓦斯、熱水器等，要注意室內通風，如果感受到頭暈、嘔吐狀況，第一時間要趕快開窗通風，並即刻撥打119協助。

蔣萬安指出，北市社會局已經啟動對獨居老人、長輩、弱勢族群的關懷機制，同時開放街友收容所避寒，下午也會到相關地點視察，了解目前整個方案準備。

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