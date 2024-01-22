「玉婆」來了！大律師陳玲玉分享帶孫8大心法　講座上線300搶報名

▲律師陳鈴玉受信義講座邀訪談婆孫情。 （合成圖／翻攝國際通商﹑格林文化）

記者陳弘修／台北報導

過往，國際通商法律事務所榮譽首席顧問、律師陳玲玉的名字，都會連想到她過去為台積電、台灣高鐵、金控公司等大企業所辦理重要影響的台灣經濟大案，而她也是促成高雄氣爆受難者家屬和高雄市政府達成賠償金共識的和解律師。現在，她最新的演講活動將是公開分享婆孫親情，消息一出，在網路上報名的人已超過300位。

陳玲玉是國內三大法律事務所第一位女性合夥人及女性主持律師，專精於主持重大專案、契約談判、商務投資與併購、訴訟爭議及和解、BOT專案、不動產（工商綜合區、大型商場、飯店）之開發及經營、智慧財產權之保護。

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特別的是，陳玲玉認為，單憑是非分明的法條、口齒伶俐的雄辯，不足以化解歧見與紛爭，體恤人心、秉持善念，才能走向圓滿結局，所以，她一向以促成雙方「和解」為職志。 在撰寫5本法律專書之餘，陳玲玉也是位多產作家，且均以家人親情為主題，包括：《父母心女兒情》、《家門》、《叮嚀與祝福》、《也追憶似水年華》、《如果愛是答案，問題是什麼？ 365快樂帶孫日記》。

陳玲玉之前在出版《如果愛是答案，問題是什麼？ 365快樂帶孫日記》一書後，也曾與她的先生前國票金董事長、律師洪三雄受訪，分享夫妻與孫子互動的點滴與過程，同時還透露自己當了奶奶後被稱為「玉婆」，而洪三雄則被稱為「三爺」，受訪言詞中可感覺出兩人細膩陪著孫子的成長過程充滿了甜蜜與驚喜。

陳玲玉此次受邀發表公開的講座，是由信義學堂舉辦，時間為1月26日晚間7時30分，在這次的演講中，陳玲玉也會以具體生活實例，分享她對愛孫Kilo親子教育的八大心法，教育心理學家吳靜吉也會和陳玲玉對談20分鐘，現場也會開放20分鐘讓聽眾與陳玉玲進行Q&A意見交流。

▼陳鈴玉與洪三雄曾公開受訪長期與孫子的互動點滴。（影／格林文化臉書）