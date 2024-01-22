美陸軍「正妹女士官」傳輕生亡　幾天前才發文曝心境！IG湧入哀悼

▲美國陸軍女士官傳出輕生死亡，留12歲女兒在世。（圖／翻攝自IG／michelleyoung17）

記者張寧倢／編譯

美國一名服役16年的陸軍女士官兼火辣網紅驚傳輕生離世，她的朋友在眾籌網站上開設募款頁面，為她12歲大的女兒籌措未來的教育與生活費。據外媒報導，就在傳出遺憾消息的幾天前，這名女士官才剛在IG發動態為女兒慶生，還真情告白說「我生命中最美好的就是成為妳的媽媽」，如今IG也湧入網友留言哀悼。

▲蜜雪兒與12歲女兒感情看起來相當親密。（圖／翻攝自IG／michelleyoung17）

根據紐約郵報報導，34歲的美國陸軍上士蜜雪兒（Michelle Young）經常在IG上傳火辣的比基尼照，吸引超過10萬粉絲追蹤，她的IG簡介欄還幫一家由女性退伍軍人經營的運動服飾品牌打廣告，然而，運動品牌20日突然發文，「我懷著沉重的心情寫下這篇文，我們的好朋友兼運動健將蜜雪兒悲劇地早逝，離開了我們。」

▲蜜雪兒從軍已16年。（圖／翻攝自IG／michelleyoung17）

報導指出，品牌創辦人梅因（Sarah Maine）是蜜雪兒的好友，她說「蜜雪兒是個美麗的靈魂，一個了不起的朋友，一個單親媽媽，一個士兵，她證明了你永遠不知道別人正在經歷什麼，或者他們可能正在與怎樣的惡魔奮鬥著。」她沉痛表示，「我們永遠無法填補內心的空白，並將永遠留下疑問。」

▲蜜雪兒在網路上擁有10萬多名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／michelleyoung17）

據報導，蜜雪兒在18歲時就入伍，曾經2度被派遣駐紮阿富汗，在離世的幾天前她才剛為12歲女兒發動態慶生，「祝我認識的最可愛的女孩生日快樂，我生命中最美好的部分，就是成為妳的媽媽。」如今，網友們已紛紛湧入她的IG留言哀悼，許多人也提到希望家人都可以堅強，深切為她祈禱。

▲蜜雪兒生前經常呼籲重視退伍軍人的心理健康。（圖／翻攝自IG／michelleyoung17）

蜜雪兒在IG上除了發布不少與女兒的甜蜜合照，她還經常主張為退伍軍人提供更好的心理治療，也擔任面對創傷的志工，9月還曾發表文章回憶她14歲時兄弟輕生的經歷，鼓勵對任何陷入困境者伸出援手，不過目前仍不清楚蜜雪兒輕生的背後原因。

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