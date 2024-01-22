紐時：台灣人對美國疑慮增加　面對中國恐招致危險

▲中華民國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約20日綜合外電報導

在中國加強施壓台灣之際，美國對於自身應多積極參與全球事務的態度日益分歧，「紐約時報」今天指出，華府的意向使得台灣充滿矛盾和懷疑，而這類疑慮可能讓台灣本身落入險境。

紐時報導，台灣13日大選前的民調顯示，多數台灣人希望與美國建立更堅定的關係、支持美國近來增加對台軍售，也相信美國總統拜登（Joe Biden）致力保護台灣。

然而台灣人看著華府對烏克蘭與以色列的軍援陷入僵局，並試想台灣面臨危機時美國會怎麼做，對美國的信心陡然下降。上述民調就發現，僅34%受訪者認為美國是值得信賴的國家，低於2021年的45%。

近期針對網路討論的研究也發現類似趨勢：台灣人愈來愈擔心美國缺乏力量或興趣實際伸出援手。選民受訪時形容自己像乘客，美國則是難以預測的司機，可以把人載到安全處，也可能棄車。

紐時指出，把台灣視為第一道防線的人認為，若被北京吞併，將賦予中國更大力量來主宰亞洲。這些人和台灣面臨的風險是，對美國的不信任可能讓台灣更容易被併吞。

史丹佛大學（Stanford University）與美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究人員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說，台灣相信美國會為他們介入非常重要，「因為有很多研究顯示，這可能會影響到他們能撐多久…而我們需要他們抵禦得夠久，直到我們趕到」。

紐時指出，台灣研究人員也發現，1979年美國與中華人民共和國建交時加速撤出駐台人員，這件事仍持續形塑台灣人觀點。

智庫「美國台灣觀測站」編輯李可心認為，當今台灣內部產生的懷疑態度，主要是關於美國放棄台灣，「這是合理的，因為我們被拋棄過」。

1979年過後，美國發展出「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，仍拒絕公開承諾保衛台灣。

研究台灣民意的台北東吳大學社會學系副教授潘欣欣表示，對於自身命運缺乏影響力的不安全感和沮喪，已成為台灣身分認同更重要的一環，「這裡沒有反美主義，但存在很大的懷疑態度」。

不過，史丹佛大學的梅惠琳提到，某些情況下，台灣人對於美國可信度的看法並無道理。例如民調顯示，美國未增援烏克蘭，讓台灣人對美國的疑慮增加，實際上美國這麼做有一部分是為了替保護台灣作準備。