控昔日資助哈瑪斯　歐盟外交高層對以色列開砲

▲ 歐盟最高外交官波瑞爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天公開指控以色列曾資助哈瑪斯，還說應從外部強加落實兩國方案；以色列外長訂22日抵布魯塞爾參與相關多邊會談。

以色列反對派及紐約時報在內的傳媒與分析圈此前指稱，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府當年曾允許提供資金給巴勒斯坦好戰團體哈瑪斯（Hamas），包括讓卡達向加薩提供資金。納坦雅胡過往否認這類指控。

西班牙「國家報」（El Pais）引述波瑞爾（Josep Borrell）回母國西班牙的瓦拉杜立德大學（University of Valladolid）獲頒榮譽博士時發表談話，「哈瑪斯曾獲以色列政府金援，因為以色列想藉此削弱巴勒斯坦自治政府（PA）。」

負責歐盟外交政策的波瑞爾在談話時還強調，為解決當前以巴衝突，有必要讓巴勒斯坦建國。

報導引述波瑞爾說，「唯一的解決之道就是兩國方案，讓以、巴兩個國家共享這片雙方都已奮鬥一百年的土地。」他還說兩國方案需「從外部強加落實」。

政治新聞網Politico.eu報導，波瑞爾這番爆炸性談話，時值歐盟各國外長已排定將於布魯塞爾舉行好幾場與以色列、巴勒斯坦自治政府及相關重要阿拉伯國家外長間的會談。各方外長將於22日討論當前加薩以哈戰事與促進日後和平。

在此同時歐盟外交官員也透露，歐盟準備22日宣布新一輪對哈瑪斯制裁，以打擊哈瑪斯的金流。

歐洲議會18日通過決議，呼籲在消滅哈瑪斯和救出全部人質後加薩走廊應永久停火。以色列總理此前才剛否定巴勒斯坦建國的構想，形同打臉美國與歐盟推動讓巴勒斯坦建國的兩國方案。（譯者：陳亦偉）