超哥別用「超派鐵拳」！　律師教1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

▲超哥暴打Toyz。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）



記者張靖榕／綜合報導

網紅直播主Toyz於20日跑到YouTuber超哥餐廳用完餐，直播批評料理不好吃，起口角遭超哥暴打送醫，衝突畫面直播全程播，引發社會議論。律師林智群表示，面對奧客可以拒絕服務，若對方執意進到店裡就可以構成犯罪了。

林智群21日在臉書發文，表示若有人故意跑到店裡挑釁，最好的處理方式就是不接對方的生意，也拒絕對方進到店內，若對方執意跑進來，或進來後拒絕出去，「那就構成侵入民宅罪了」。林智群表示，應該要「鬥智不鬥氣」，而且監視器很重要。

面對Toyz在超派雞排事件後又來旗下日式料理店「踢館」，飯後直批「魚好吃，醋飯不好吃」等言語，超哥原先表示「做人剛好就好」，但結帳後雙方在店外起口角，超哥突然在直播過程中、5歲小粉絲面前動手打人，將Toyz打到頭破血流送醫縫了至少10針，被Toyz提告恐嚇、傷害、殺人未遂與違反組織犯罪條例等4項罪名。

台北地檢署21日下午複訊後諭令超哥5萬元交保。超哥交保後走出北檢，向社會大眾道歉，他表示，得知Toyz到餐廳用餐，立即從外趕回來，還請主廚用最好的料理招待，儘管自己釋出善意，但Toyz從頭到尾滿懷惡意，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話。」