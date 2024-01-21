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快幫土地公辦尾牙！發紅包多1步驟「來年生意超旺」

▲▼ 金門百年土地公神像被燒毀 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲土地公示意圖，與本文無關。（圖／記者林名揚翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農曆年將至，許多企業、公司紛紛舉辦尾牙，但你知道嗎？土地公也需要尾牙喔！命理專家柯柏成表示，古代商家固定於農曆每月的初二十六祭拜土地公俗稱「牙祭」又稱「作牙」，因此年度的最後一次作牙就稱為「尾牙」。

柯柏成表示，過完大寒這個節氣後, 陽曆的元月26日也就是農曆臘月十六，是傳統民俗上年度最後一次祭拜土地公，延伸至今許多商家老闆都會年前最後一個月內開始宴請員工，專有名詞尾牙也被引用過來。

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他說，如果平時有在拜土地公的商家，通常這次的尾牙和年後第一次的頭牙，都會準備的更為豐盛去祭拜，時代演化至今日，無論供品豐盛與否，都只有一個原則「祭如在」，祭祀的時候要當作神明出現在眼前，這樣的誠意才是最重要的。

祭品部分，鮮花素果已經足夠，糖果餅乾零食相當受土地公歡迎，當然也有地區性的土地公有個別喜好，例如陽明交通大學新竹光復校區大學路門口前的土地公就愛「仙草蜜」，入境隨俗就可以。

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲紅包示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

柯柏成提醒，除了祭祀時要當作神明出現在我們眼前接受供奉之外，祭祀要親自參與，尤其是身為老闆，平時的應酬都可以打發下面的重要幹部代為出席，祭祀這種慎重的大事，必須得親自主祭參與，從上追溯到古代，皇帝甚至可以罷朝不上班，但是該祭祀祖宗天地，一項都不能找人代祭。

此外，在土地公尾牙祭多做一件事情，可以保平安及旺財。柯柏成表示，老闆的可以把預計開工要發的紅包現金（各行業不一樣, 通常是討個吉利的數字）繞土地公的香爐3圈，等開工就用這筆錢去發，可以把土地公福氣分發給員工，讓來年生意火旺員工平安；家長可以把預計要給家人的紅包壓歲錢，部分象徵性的相同方法過香爐，再參和進過年的紅包裡，把土地公的賜福給收到紅包的家人。

最後，柯柏成表示，尾牙祭還是有幾個行業比較特殊，在古代就不適合作尾牙祭祀祈求生意興隆，例如醫藥行業及殯葬業類別，延伸到今日應該也不宜。

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