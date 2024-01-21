　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲行人零死亡推動聯盟去年8/20在凱道舉辦抗議遊行。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

去年五月台南一名3歲女童與母親過馬路時，不幸遭杜姓孕婦開車撞死，女童爸爸今日出席行人零死亡推動聯盟成立大會，余爸爸在會中公布「給賴清德總統的一封信」，希望賴清德能落實對人民的承諾，讓人民有一條安全回家的路，首先最希望執行的就是「臨停執法」。

余爸爸表示，他從小就出生在偏綠的家庭，從小父親教育她民進黨有理想、有抱負，在前總統陳水扁贏得總統大選時，他連續三天與朋友烤肉慶祝。然而陳水扁第二次執政荒腔走板，政府貪污腐敗，2008年的民進黨讓他第一次失望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼行人零死亡推動聯盟今日舉辦成立大會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟今日舉辦成立大會，余爸爸公布給賴清德的一封信。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟今日舉辦成立大會。（圖／記者李宜秦攝）

余爸爸表示，總統蔡英文在2016年取得政權，原本希望民進黨能謙卑謙卑再謙卑，但事與願違，蔡英文任期做得不好，讓他對民進黨第二次失望。

去年五月發生台南女童車禍事故，台南北區忠義路三段、成功路口發生死亡車禍，一名3歲女童和母親過馬路時，女童遭杜姓孕婦開車撞死，余爸爸表示，他抱著喪女之痛出面，希望政府能給全國人民安全回家的路。

去年8/20行人零死亡推動聯盟在凱達格蘭大道舉辦抗議遊行，賴清德當時出席，強調未來會秉持「以人為本」與「智慧科技」2大原則，並落實3承諾，包括落實行政院所通過的《道路交通安全基本法》、結合在野黨、執政黨共同努力改善各縣市交通路況、支持行人零死亡推動聯盟所提出的行人路權宣言，預計在2030年將死亡降低50％，2040年達成零死亡的願景。

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟去年舉辦抗議遊行，當時賴清德提出2原則、3承諾。（圖為去年820凱道抗議／記者湯興漢攝）

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

余爸爸表示，即使賴清德給了承諾，但政府仍為了選票，暫緩臨停違規記點制度，給職業駕駛人大開後門，只為了選票、官位低頭，令全國人民失望，這也是他對民進黨的第三次失望。

余爸爸表示，希望賴清德真的可以落實他所謂的原則及承諾，人本交通不是花錢就能解決，沒有正確的觀念，龐大經費都將只是打水漂，最希望改善的項目就是「臨停執行」，他表示，選前幾乎無法檢舉，如今選完檢舉成功率又提高，這就體現民進黨為了選舉不顧一切的做法。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，交通部應參考日本道安執法，違規者除了罰款，還會面臨有期徒刑。針對交通部暫緩違規記點，對交通安全有很大疑慮，交通部應針對工程、教育、執法等各方面改善道安，如人行道外推、行人庇護島、行穿線退縮等。

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，交通部應參考日本道安執法，違規者除了罰款，還會面臨有期徒刑。（圖為去年820凱道抗議／記者湯興漢攝）

陳愷寧表示，近期路上經常出現爆閃燈，但爆閃燈容易使用路人視覺疲勞，甚至因為炫光短暫失明，因而看不到路牌號誌或後方來車，相當危險，交通部應儘速納管。另也應該納管隔熱紙，否則隔熱紙容易降低視野清晰度。

台北市議員李明賢表示，台北市府的交通政策仍是車本交通，他舉例，北市規劃將連續超過150公尺的紅線改畫黃線，以利汽車臨停，馬路上人行道標線也只使用柵欄隔開，安全性也不足。希望聯盟成立後，能從中央到地方一起推動道安政策。

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲行人零死亡推動聯盟成立，將持續監督執政黨對於道路安全的改革。（圖為去年820凱道抗議／記者湯興漢攝）

余爸爸給賴清德的一封信：
賴副總統 您好
我是 820凱道遊行的余爸爸，
我出生在一個偏綠的家庭，從小父親灌輸給我的觀念民主進步黨是一個有理想有抱負的政黨，在那個年代我看到的民進黨確實也是如此。

我18歲生日的那年收到許多朋友的禮物，其中我最愛的是一本書，這本書名叫做《陳水扁震撼》，還記得2000年阿扁贏得總統大選的那天，我與一群好朋友、好同學開心到連續三天晚上烤肉慶祝。那年我們18歲。阿扁在第二任的執政，荒腔走板、貪汙、腐敗，2008年是我對民進黨第一次的失望⋯

時間來到了2012年，小英總統與同樣來自屏東的蘇嘉全縣長 首次挑戰總統大位，最後仍輸給萬人迷的馬英九總統，當晚小英總統的敗選演說感動了我，也感動了千萬人。

2016年，民進黨再次取得政權的當下，我衷心的期待民進黨真的能謙卑謙卑再謙卑，然而事與願違，小英總統在第一屆任期做的並不如想像中的好，因此在黨內初選受到您的挑戰。我在當時是希望您能夠代表民進黨角逐總統大位的，2020年是我對民進黨的第二次失望⋯

去年5月是我這輩子最大的痛，台南三歲女童、台南余爸爸這些名稱在三個月內佔據了全國版面，蘊釀已久的行人地獄，再次爆發。而我一次又一次地背負著喪女的痛，勇敢地走到台前向，眾人急呼，為的就只是希望政府能給所有人民平安回家的路。

820凱道遊行當天的情景歷歷在目，王國材部長在眾目睽睽之下簽了同意書，信誓旦且的向在場的人以及全國的媒體、人民，保證會對行人交通做最大的改革，讓人民擁有平安回家的道路。

下了台，我在洪委員的引領之下，您握著我的手搭著我的肩，對我聲聲鼓勵的話，言猶在耳，不出三個月，王國材屈服於職業工會的壓力，連續做出了一連串離譜決策、沒有任何改善計畫、也沒有提出改善時程，只為了選票及個人官位而低頭、搞到全國天怒人怨，傷害了我、傷害了佳薇、也傷害了關注行人交通改革的所有人。

這群人絕大部分都是青年，他們挺身而出，不為名不為利，目的都跟我一樣，只是單純的希望能有一條平安回家的道路，這個最最最基本的奢求。這是我對民進黨第三次的失望⋯

恭喜您贏得2024總統大位，您的當選感言、國際記者會沒有笑容，還好，還有救 知恥近乎勇民進黨從2020年的總統得票率57%掉了近17%，來到只剩40%基本盤，立委席次從61席掉了10席，只剩南部立委在獨撐大局。民進黨在總統大選贏了百萬票，立委選舉卻喪失了十席。

一向是青年高支持度的民進黨，在這幾年完完全全喪失了青年的支持，我想不是現在的青少年變了，變的是民進黨，2000年讓我們那群青少年開心到連續慶祝三天、有抱負、有理想、可以為了台灣的未來而勇往直前、不顧一切衝撞體制的民進黨不見了，現在的民進黨，為了自己黨的利益或個人利益，為了選票可以一再朝令夕改、倒行逆施，可以在短短的三個月內將820凱道的承諾拋諸腦後這樣的民進黨不輸也難、不敗也難。

交通改革、行人議題在台灣實為小眾，然而卻是對的事或許這些改變會為自己帶來生活不便，但大家都有父母、兒女，就算沒有，自己也總有老去的一天當你老到無法應對周遭呼嘯而過的車輛當你老到無法快步走過斑馬線時後悔都來不及了。
（台語）就親像我，再怎麼後悔，佳薇都不會回來。

最後期許賴副總統在這四年的任內，能夠記得820凱道遊行當天答應我 答應全國人民的話，真的還給人民一條平安回家的路，讓交通事故年年降低也期許民進黨能找回創黨初衷，找回那個做對的事，而不是做有選票，卻明知是錯誤的事最後想向您說。

當選的人走對的路
還給人民一條平安回家的路

ET快訊
最強寒流來襲！北市「1學校」開第一槍：周二、周三放低溫假
黃仁勳脫下招牌皮衣！赴陸穿「東北大花」跳扭秧歌
台中男陳屍出租套房　身旁有氮氣鋼瓶
快訊／獨居男「多日未出門」　被發現時陳屍床邊
確信民眾黨不會泡沫化　柯文哲嗆：希望酸民活得夠久！
台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨失望
店內監視器拍到8男1女！　有人出腳踹Toyz
海鮮餐廳維安加強！　防衝突擴大
騎車逆向！遭對向高速猛撞　2人慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

給吃仙丹「Toyz一樣挑剔」　超哥就是要揍！PTT吵翻了

快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

集集鎮10人小校113學年停辦　縣府召開公聽會與地方達成共識

戰後第一代畫家陳銀輝過世　文化部代表頒贈總統褒揚令

寒流來了！「一個台灣2個世界」南北溫差12度

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

給吃仙丹「Toyz一樣挑剔」　超哥就是要揍！PTT吵翻了

快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

集集鎮10人小校113學年停辦　縣府召開公聽會與地方達成共識

戰後第一代畫家陳銀輝過世　文化部代表頒贈總統褒揚令

寒流來了！「一個台灣2個世界」南北溫差12度

台中轎車翻覆5人一度受困...iPhone自動報案　意外揪出逃逸移工

聽說洪總比較嚴格　許峻暘增肌提升球質

北市文山區深夜裸男「逛大街玩鳥」　他辯壓力大被送辦

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

學生整天躲在廁所拍TikTok！　美國中學「直接把鏡子拆了」

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

全台限量！　最新「草莓巧克力、日本蜜柑生乳捲」開吃了

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

飯店櫃檯最怕被跳針狂問「3字」　過來人淚推：奧客祈使句

別再用拖鞋打小強！病菌恐上身？過來人狂推防蟑好物

生活熱門新聞

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

Toyz「閃掉第2拳」？他重看打人1幕驚呆

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

都是「Toyz劇本殺」！圤智雨揭1幕有破綻

華航班機突掛「緊急代碼」　折返桃園機場

更多熱門

相關新聞

藍擬提案邀賴國情報告　綠尊重立院共識

藍擬提案邀賴國情報告　綠尊重立院共識

新國會將在2月1日開議，近期傳出國民黨團有意提案，提議聽取準總統賴清德國情報告，並主張以「即問即答」方式，要求賴接受民意檢驗，可望成為中華民國憲政體制第一人。對此，民進黨說明，在符合憲政體制的前提下，賴清德總統當選人樂意把握任何機會，向國會及人民報告。

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

史上首次！賴清德將赴立院黨團會議

史上首次！賴清德將赴立院黨團會議

關鍵字：

行人地獄賴清德

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面