台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

▲行人零死亡推動聯盟去年8/20在凱道舉辦抗議遊行。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

去年五月台南一名3歲女童與母親過馬路時，不幸遭杜姓孕婦開車撞死，女童爸爸今日出席行人零死亡推動聯盟成立大會，余爸爸在會中公布「給賴清德總統的一封信」，希望賴清德能落實對人民的承諾，讓人民有一條安全回家的路，首先最希望執行的就是「臨停執法」。

余爸爸表示，他從小就出生在偏綠的家庭，從小父親教育她民進黨有理想、有抱負，在前總統陳水扁贏得總統大選時，他連續三天與朋友烤肉慶祝。然而陳水扁第二次執政荒腔走板，政府貪污腐敗，2008年的民進黨讓他第一次失望。

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▲▼行人零死亡推動聯盟今日舉辦成立大會，余爸爸公布給賴清德的一封信。（圖／記者李宜秦攝）

余爸爸表示，總統蔡英文在2016年取得政權，原本希望民進黨能謙卑謙卑再謙卑，但事與願違，蔡英文任期做得不好，讓他對民進黨第二次失望。

去年五月發生台南女童車禍事故，台南北區忠義路三段、成功路口發生死亡車禍，一名3歲女童和母親過馬路時，女童遭杜姓孕婦開車撞死，余爸爸表示，他抱著喪女之痛出面，希望政府能給全國人民安全回家的路。

去年8/20行人零死亡推動聯盟在凱達格蘭大道舉辦抗議遊行，賴清德當時出席，強調未來會秉持「以人為本」與「智慧科技」2大原則，並落實3承諾，包括落實行政院所通過的《道路交通安全基本法》、結合在野黨、執政黨共同努力改善各縣市交通路況、支持行人零死亡推動聯盟所提出的行人路權宣言，預計在2030年將死亡降低50％，2040年達成零死亡的願景。

▲▼行人零死亡推動聯盟去年舉辦抗議遊行，當時賴清德提出2原則、3承諾。（圖為去年820凱道抗議／記者湯興漢攝）

余爸爸表示，即使賴清德給了承諾，但政府仍為了選票，暫緩臨停違規記點制度，給職業駕駛人大開後門，只為了選票、官位低頭，令全國人民失望，這也是他對民進黨的第三次失望。

余爸爸表示，希望賴清德真的可以落實他所謂的原則及承諾，人本交通不是花錢就能解決，沒有正確的觀念，龐大經費都將只是打水漂，最希望改善的項目就是「臨停執行」，他表示，選前幾乎無法檢舉，如今選完檢舉成功率又提高，這就體現民進黨為了選舉不顧一切的做法。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，交通部應參考日本道安執法，違規者除了罰款，還會面臨有期徒刑。針對交通部暫緩違規記點，對交通安全有很大疑慮，交通部應針對工程、教育、執法等各方面改善道安，如人行道外推、行人庇護島、行穿線退縮等。

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，交通部應參考日本道安執法，違規者除了罰款，還會面臨有期徒刑。（圖為去年820凱道抗議／記者湯興漢攝）



陳愷寧表示，近期路上經常出現爆閃燈，但爆閃燈容易使用路人視覺疲勞，甚至因為炫光短暫失明，因而看不到路牌號誌或後方來車，相當危險，交通部應儘速納管。另也應該納管隔熱紙，否則隔熱紙容易降低視野清晰度。

台北市議員李明賢表示，台北市府的交通政策仍是車本交通，他舉例，北市規劃將連續超過150公尺的紅線改畫黃線，以利汽車臨停，馬路上人行道標線也只使用柵欄隔開，安全性也不足。希望聯盟成立後，能從中央到地方一起推動道安政策。

▲行人零死亡推動聯盟成立，將持續監督執政黨對於道路安全的改革。（圖為去年820凱道抗議／記者湯興漢攝）

余爸爸給賴清德的一封信：

賴副總統 您好

我是 820凱道遊行的余爸爸，

我出生在一個偏綠的家庭，從小父親灌輸給我的觀念民主進步黨是一個有理想有抱負的政黨，在那個年代我看到的民進黨確實也是如此。

我18歲生日的那年收到許多朋友的禮物，其中我最愛的是一本書，這本書名叫做《陳水扁震撼》，還記得2000年阿扁贏得總統大選的那天，我與一群好朋友、好同學開心到連續三天晚上烤肉慶祝。那年我們18歲。阿扁在第二任的執政，荒腔走板、貪汙、腐敗，2008年是我對民進黨第一次的失望⋯

時間來到了2012年，小英總統與同樣來自屏東的蘇嘉全縣長 首次挑戰總統大位，最後仍輸給萬人迷的馬英九總統，當晚小英總統的敗選演說感動了我，也感動了千萬人。

2016年，民進黨再次取得政權的當下，我衷心的期待民進黨真的能謙卑謙卑再謙卑，然而事與願違，小英總統在第一屆任期做的並不如想像中的好，因此在黨內初選受到您的挑戰。我在當時是希望您能夠代表民進黨角逐總統大位的，2020年是我對民進黨的第二次失望⋯

去年5月是我這輩子最大的痛，台南三歲女童、台南余爸爸這些名稱在三個月內佔據了全國版面，蘊釀已久的行人地獄，再次爆發。而我一次又一次地背負著喪女的痛，勇敢地走到台前向，眾人急呼，為的就只是希望政府能給所有人民平安回家的路。

820凱道遊行當天的情景歷歷在目，王國材部長在眾目睽睽之下簽了同意書，信誓旦且的向在場的人以及全國的媒體、人民，保證會對行人交通做最大的改革，讓人民擁有平安回家的道路。

下了台，我在洪委員的引領之下，您握著我的手搭著我的肩，對我聲聲鼓勵的話，言猶在耳，不出三個月，王國材屈服於職業工會的壓力，連續做出了一連串離譜決策、沒有任何改善計畫、也沒有提出改善時程，只為了選票及個人官位而低頭、搞到全國天怒人怨，傷害了我、傷害了佳薇、也傷害了關注行人交通改革的所有人。

這群人絕大部分都是青年，他們挺身而出，不為名不為利，目的都跟我一樣，只是單純的希望能有一條平安回家的道路，這個最最最基本的奢求。這是我對民進黨第三次的失望⋯

恭喜您贏得2024總統大位，您的當選感言、國際記者會沒有笑容，還好，還有救 知恥近乎勇民進黨從2020年的總統得票率57%掉了近17%，來到只剩40%基本盤，立委席次從61席掉了10席，只剩南部立委在獨撐大局。民進黨在總統大選贏了百萬票，立委選舉卻喪失了十席。

一向是青年高支持度的民進黨，在這幾年完完全全喪失了青年的支持，我想不是現在的青少年變了，變的是民進黨，2000年讓我們那群青少年開心到連續慶祝三天、有抱負、有理想、可以為了台灣的未來而勇往直前、不顧一切衝撞體制的民進黨不見了，現在的民進黨，為了自己黨的利益或個人利益，為了選票可以一再朝令夕改、倒行逆施，可以在短短的三個月內將820凱道的承諾拋諸腦後這樣的民進黨不輸也難、不敗也難。

交通改革、行人議題在台灣實為小眾，然而卻是對的事或許這些改變會為自己帶來生活不便，但大家都有父母、兒女，就算沒有，自己也總有老去的一天當你老到無法應對周遭呼嘯而過的車輛當你老到無法快步走過斑馬線時後悔都來不及了。

（台語）就親像我，再怎麼後悔，佳薇都不會回來。

最後期許賴副總統在這四年的任內，能夠記得820凱道遊行當天答應我 答應全國人民的話，真的還給人民一條平安回家的路，讓交通事故年年降低也期許民進黨能找回創黨初衷，找回那個做對的事，而不是做有選票，卻明知是錯誤的事最後想向您說。

當選的人走對的路

還給人民一條平安回家的路