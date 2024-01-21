解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

▲新潮流以往秉持老二哲學，只當造王者，而賴清德成為首位登上總統大位的派系成員。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席賴清德將成為新任總統，賴所屬的新潮流辦公室發出聲明「為尊重總統職位，賴清德不再是新潮流成員」。而新潮流比民進黨還要老三歲，是黨內最神秘的元老級派系，系統性的人才培育被形容是「幕僚工廠」，在扁、英政府時期都輸出大量人才，如今信奉「老二哲學」的新潮流正式走上檯面，從昔日只當造王者，首次有派系成員登上總統大位，黨內派系格局又將如何變化？很快，2026大選就會看見。

新潮流在1983年以《新潮流雜誌》的編採與撰稿人為班底組成，比民進黨成立更早，而早年的主要政綱為中間偏左的社會民主主義、走組織化的群眾運動，近年則轉以務實為導向；政壇人士指出，新潮流有明確政綱，是紀律嚴明、信仰堅定的列寧式政黨，且有嚴謹的人才培養制度跟規劃。

黨內人士形容新潮流是「踢著正步進場的派系」，以綿密的組織規劃跟嚴明紀律聞名；他也透露，新潮流不能主動申請加入，若要「入流」要有人推薦，且要經過長期觀察，不只檯面上的政治人物，部分幕僚甚至金主也會獲邀，一切的前提是「有戰功」；有選舉特質和一定政治實力的「潛力股」也有機會獲得延攬，並會安排下鄉蹲點甚至送出國讀書，培育選舉人才或專業幕僚。

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）



民進黨現任立委林宜瑾、蔡其昌、賴瑞隆、吳思瑤等人就由助理出身的「草根人才」，擔任多年幕僚後投入選戰，新潮流有計畫性的栽培黨內人才，不只是選將，從幕僚、民代到部會首長都有他們的身影。

新潮流在黨內地位舉足輕重，但過去一直信奉老二哲學，有政壇人士表示，一直到賴清德前，從未有新系的黨主席，但一半以上秘書長都是新系，新潮流是黨內「造王者」、一直站在權力核心邊緣，善於觀察政治風向，判斷哪方贏面大就支持誰當領導者，不論是扁政府或蔡政府都重用不少新系要角，顯見想攻大位者都得拉攏新系。

至於在野黨對新潮流爭議的猛攻、以及部分黨內同僚的負評？該人士直言，「因為新潮流太會選了啦！」他判斷，選戰期間很多爭議經過在野黨擴散、也有不少不服氣的人，逮到機會就多補幾腳，「但之後要選舉你還是得靠他們操盤。」

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

