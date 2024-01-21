　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

▲▼112民進黨選前之夜，賴清德與副手搭檔蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲新潮流以往秉持老二哲學，只當造王者，而賴清德成為首位登上總統大位的派系成員。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席賴清德將成為新任總統，賴所屬的新潮流辦公室發出聲明「為尊重總統職位，賴清德不再是新潮流成員」。而新潮流比民進黨還要老三歲，是黨內最神秘的元老級派系，系統性的人才培育被形容是「幕僚工廠」，在扁、英政府時期都輸出大量人才，如今信奉「老二哲學」的新潮流正式走上檯面，從昔日只當造王者，首次有派系成員登上總統大位，黨內派系格局又將如何變化？很快，2026大選就會看見。

新潮流在1983年以《新潮流雜誌》的編採與撰稿人為班底組成，比民進黨成立更早，而早年的主要政綱為中間偏左的社會民主主義、走組織化的群眾運動，近年則轉以務實為導向；政壇人士指出，新潮流有明確政綱，是紀律嚴明、信仰堅定的列寧式政黨，且有嚴謹的人才培養制度跟規劃。

黨內人士形容新潮流是「踢著正步進場的派系」，以綿密的組織規劃跟嚴明紀律聞名；他也透露，新潮流不能主動申請加入，若要「入流」要有人推薦，且要經過長期觀察，不只檯面上的政治人物，部分幕僚甚至金主也會獲邀，一切的前提是「有戰功」；有選舉特質和一定政治實力的「潛力股」也有機會獲得延攬，並會安排下鄉蹲點甚至送出國讀書，培育選舉人才或專業幕僚。

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▲▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

民進黨現任立委林宜瑾、蔡其昌、賴瑞隆、吳思瑤等人就由助理出身的「草根人才」，擔任多年幕僚後投入選戰，新潮流有計畫性的栽培黨內人才，不只是選將，從幕僚、民代到部會首長都有他們的身影。

新潮流在黨內地位舉足輕重，但過去一直信奉老二哲學，有政壇人士表示，一直到賴清德前，從未有新系的黨主席，但一半以上秘書長都是新系，新潮流是黨內「造王者」、一直站在權力核心邊緣，善於觀察政治風向，判斷哪方贏面大就支持誰當領導者，不論是扁政府或蔡政府都重用不少新系要角，顯見想攻大位者都得拉攏新系。

至於在野黨對新潮流爭議的猛攻、以及部分黨內同僚的負評？該人士直言，「因為新潮流太會選了啦！」他判斷，選戰期間很多爭議經過在野黨擴散、也有不少不服氣的人，逮到機會就多補幾腳，「但之後要選舉你還是得靠他們操盤。」

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▲▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

ET快訊
超哥驚人身家起底！做長照20年賺億萬　開箱黑卡爆紅
快訊／11縣市低溫特報　今日下午起「下探10度°C↓」
寒流正在南下！全台有雨越晚越冷　「北台灣最凍-1°C」時間曝
密錄器畫面曝！超哥不忍了痛扁Toyz　手拿飲料上警車
慶公司25周年！大老闆表演「進入鐵籠」當場摔死
彰化6指超人媽媽！3寶媽截肢又罹癌　考上居服員重返職場
Toyz被扁導火線！「連拋3問句」下秒挨揍　超哥：他一直挑釁
Toyz劇本殺！他曝直播1幕有破綻：就是劇情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析國會改革首步形成「過半在野聯盟」　他諷：綠白合喊改革太好笑

國會龍頭之爭　游錫堃稱尊重黨團：我還不是候選人

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

民進黨團周二辦「新科立委共識營」　賴清德將回娘家

解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

談諾魯斷交　吳釗燮：區域國家須警覺中國威權擴張野心

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

民眾黨員年齡分布曝！壯年近4成　18歲以下「小草」不到2％

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

聽媽預告「要加班晚點回家」　女兒奶音狂示愛：超級想妳

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

分析國會改革首步形成「過半在野聯盟」　他諷：綠白合喊改革太好笑

國會龍頭之爭　游錫堃稱尊重黨團：我還不是候選人

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

民進黨團周二辦「新科立委共識營」　賴清德將回娘家

解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

談諾魯斷交　吳釗燮：區域國家須警覺中國威權擴張野心

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

民眾黨員年齡分布曝！壯年近4成　18歲以下「小草」不到2％

牛肉麵、海鮮粥都有！　「6款庶民台菜美食」超商限定開吃

Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

星巴克2023年最熱銷飲品排行　最受歡迎星冰樂出爐

2024「格雷系穿搭」強勢襲來！高級質感灰如何穿得好看一次教給你　

練到半夜2點⋯鐵門已關！富邦啦啦隊「翻牆」離開球場

超哥把Toyz打到滿頭包！好友助陣踹一腳也慘了　警將通知到案

超哥扁人前一天發文曝　遭酸：一個Toyz讓你現形

快訊／11縣市低溫特報　今日下午起「下探10度°C↓」

機場捕獲「泫雅、龍俊亨甜蜜遊美國」　機艙黏TT大方秀素顏

女大生當街被上銬！穿「露肚裝戰袍」夜店狂嗨　酒駕撞人還笑

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

挑戰2026台北市長？高嘉瑜：深耕港湖

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

史上首次！賴清德將赴立院黨團會議

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

民眾黨員年齡分布曝　18歲以下「小草」不到2％

傅崐萁回應民眾黨團4承諾　拋5點：建立正副院長違反議事中立罰則

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

解析新潮流／神秘「幕僚工廠」　老二哲學從只當造王者到登上大位

姊讀台大哈佛現在還不是失業中！　謝佩芬「脆上」激勵學測生

認柯文哲成競選障礙　蔡壁如嘆：面紙文宣一包都發不出去

張善政親開箱市府「智慧餐廳」 體驗AI估價

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

更多熱門

相關新聞

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

回顧2024大選期間，藍白在野陣營攻擊議題中，最常出現的民進黨派系當屬「新潮流」，尤其民眾黨主席柯文哲、前高雄市長韓國瑜，只要談起新潮流，無不恨得牙癢癢。事實上，恩怨的一切起源從「北農人事紛爭」開始。

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

關鍵字：

新潮流民進黨賴清德鄭文燦潘孟安段宜康

讀者迴響

熱門新聞

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

超哥店內女員工「還原衝突過程」

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

一家五口全變街友　社工目睹震撼

超哥餐廳地標被洗版！粉絲：寫評論送拳頭

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

郭鬼鬼見Toyz遭毆　「我當初就動手過」

彰化路面深夜氣爆！柏油路炸成碎塊

即／Toyz評論吃拳頭　超哥被逮捕

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

更多

最夯影音

更多
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面