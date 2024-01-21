僑光陪伴紅葉20年不缺席　時間券成功換回母親馬甲線

▲僑光科大陪伴紅葉20年不缺席，寒、暑假都會自辦營隊陪伴學童與部落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

僑光商專現今的「僑光科技大學」在92年一場畢業旅行因緣際會來到台東縣延平鄉「紅葉」從此結下不解之緣，自此之後每年的寒、暑假都會自辦營隊陪伴學童與部落。21日「僑光」師生帶著家人回到紅葉村的家，20年堅持不缺席生活創意設計系副教授李世珍博士推動「時間銀行」協助美好的事物圓夢；如今希望再藉由送愛書包活動來尋找故事牆上的人物，活動熱鬧登場也帶回許多校友燃起思鄉之情回娘家。



即便之前受到肺炎疫情影響曾讓校園暫停所有對外的活動，但「僑光科大」副教授李世珍仍帶著大學生與家人選在部落裡完成營隊活動不缺課的推動。在21日起的僑光送愛到紅葉20週年系列活動除了有僑光師生和紅葉村民外，還邀請鄰近關山鎮同樣有推動時間銀行服務的社區發動志工前來。活動安排大學生和小朋友利用過年常會收到的紅包袋和寶特瓶製作創意燈籠，希望完成後可以用來佈置營造出即將到來的春節氛圍。



台中僑光科大在推動『USR HUB部落時間銀行』連結了學校和紅葉國小的情感，也讓紅葉部落村民見證『部落時間銀行』發揮發行的「銀行券」不可思議的服務價值。李世珍表示，規劃不同性質的服務精神提供不同點數的「銀行券」，以時間換時間、以時間換需求、以時間換專業服務的概念；紅葉部落的教會在教友們大家合力「集資」2000個服務時數完成兌換一台八成新的鋼琴，而有個家庭4名子女則是「集資」兌換一件「馬甲」，也成功找回媽媽遺失好久好久的腰身令人印象深刻。



一路陪伴20年不中斷僑光的大學生順利傳承，其家人和社會熱心企業等也被學校的服務精神感動紛紛響應。李世珍表示，與其說僑光科大推動需要與被需要的連結，收穫的是大學同學能在服務的過程中提早瞭解社會環境的各種面向。看見家中子女在大學生活態度的改變，讓許多家人連同報名自費參加還有一家三代同堂全家福。寒、暑假有些學校因為校外資源的投入反而規劃很多課程而壓縮放假日，但僑光科大營隊卻是紅葉國小師生「票選」每年想要參加的。李世珍強調，只要紅葉國小、部落願意，僑光將會持續不間斷相互陪伴下去。