關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

▲關山國際同濟會員前進社福機構開爐現煎蘿蔔糕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮近年來在二期稻作收割後流行種起蘿蔔，而原本是肥沃土壤的綠肥作物現今成了美味食材。關山鎮長彭成豐、關山國際同濟會上午特地號召會員前進鎮上社福機構，現煎蘿蔔糕大方分享院民和修女們品嚐美味料理，也讓另類辦理的社會服務工作充滿溫暖好味道。



關山鎮「聖十字架療養院」20日飄出陣陣的誘人香氣，原來是關山國際同濟會員在開爐現煎蘿蔔糕。同濟會長吳秀琴表示，同濟會平日熱心社會服務及關懷社區活動，在得知療養院內有許多院民喜歡吃蘿蔔糕，不買坊間商品特地到蘿蔔田從現採蘿蔔、清洗、刨絲到炊煮完成蘿蔔糕，並在20日上午前進聖十字架療養院現場煎蘿蔔糕。



近來天氣雖然受到輻射冷卻影響出現低溫的情況，但彭成豐與關山同濟會的愛心善舉卻為療養院帶來許多溫暖。吳秀琴說，有別以往採取的捐款支持療養院外，這次還「加碼」以實際行動號召會員們來療養院煎蘿蔔糕。會員們藉由分享和付出行動來關懷社區，落實體現社會責任也從中獲得參與社團活動的價值。



高德蘭院長表示，自從肺炎疫情影響開始後療養院考量院民的健康曾經停止對外的活動，而隨著疫情的轉變近來亦適時進行檢討調整。彭成豐表示，隨著社會逐漸邁向高齡化社會，老人照養的問題是要被重視的問題。今天關山同濟會來到療養院為院民們煎起蘿蔔糕，看見大家有的一口接著一口彷彿停不下來，臉上的笑容藏不住就知道他們非常開心，也再次表達謝謝社會各界持續對療養院的關心與支持。