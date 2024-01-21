越南警局遇襲9死！百人被控犯下恐怖主義罪　10人無期徒刑

▲ 100名被告出庭受審。（圖／翻攝自越通社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南中部大叻省（Dak Lak）去年6月發生2起警局遇襲案，造成9人死亡及多人受傷，百人被列為被告。當地法院近日開庭審理此案，其中10人20日判處無期徒刑，其餘則判處9個月至20年不等的有期徒刑，包括6名逃亡出國的犯嫌，將引渡回國服刑。

根據《越南快訊》（VnExpress），100名被告年齡介於18至56歲之間，其中53人被控犯下「反人民正府的恐怖主義罪」，煽動攻擊的H Wuen Eban及Y Sol Nie被指為主謀，檢方認為其犯行重大求處死刑，當地人民法院20日宣判無期徒刑。另有8人因相同罪名被判無期徒刑，43人判處6至20年徒刑。

其餘45名被告罪名則為「恐怖主義罪」，判處3年半至11年有期徒刑，其中6人潛逃國外，法院將與越南駐外機構合作將他們引渡回國服刑。此外，1人因非法入境判處2年監禁，還有1人因隱匿罪犯判處9個月監禁。

本案發生於去年6月11日，大叻省格昆縣亞雕（Ea Tieu）及亞克都（Ea Ktur）人民委員會總部清晨遭數十人持槍枝及刀械等武器闖入攻擊，而總部內包括越南共產黨組織、政府機構及警方駐所，造成2名官員、4名員警及3名平民身亡。

檢方指出，總部位於美國的越南高地民族支援組織（Support Group for Montagnards，後稱MSGI）頭目Y Mut Mlo自2015年來便持續煽動此案主謀H Wuen Eban參與武裝行動，還將他介紹給其他組織成員。

主謀Eban為尋求恐怖攻擊所需的境外支持，於2019年加入MSGI，至去年6月間從大叻省各個村落招募人員，成立武裝團體，並籌措資金購買武器。MSGI也經常匯款給Eban，以支付武裝組織生活費及其他費用。

Eban去年初請求MSGI同意，在越南境內發動恐怖攻擊，包括殺害平民及破壞財產。另一名主謀Y Sol Nie為協助Eban，去年5月從美國前往泰國，並在Eban協助下悄悄回國。

兩人和組織成員一同擬訂計畫，選定亞雕及亞克都人民委員會辦公室作為攻擊目標，因其地處偏遠農村，容易攻擊及撤退，自6月9日開始訓練人員並製造武器，11日共67人兵分兩路發動攻擊。