搶到日本促銷機票　出發日竟是「黃金週第1天」！過來人曝實況喊衝

▲出發日就是黃金週第一天。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

疫情解封後，大家紛紛飛出國旅遊，而台灣人最喜歡旅遊的國家就是日本，就有網友崩潰表示，搶到了促銷機票，來回只要2099元，結果一看日期，竟然是日本的黃金週，崩潰表示「要退掉還是直接衝一波？」貼文曝光，不少過來人指出，其實沒有想像中的多人，只是很多店家都休息而已。

有網友在Dcard發文，「哭啊，促銷買了才發現是黃金週」，搶到日本東京促銷機票，來回只要2099元，結果買完才發現，4月29日出發，正好是日本黃金週第一天，「是不是要認賠了？至少no show還可以退機場稅500元，還是要衝一波？」

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貼文一出，有網友表示，市區其實人不多「快看住宿」、「反正迪士尼、環球影城不是黃金週也是爆多人，寧願到處都是日本人，也不要到哪都是台灣人」、「主要是住宿趕快訂，行程不要排太緊，基本上都還好」、「黃金週就待在市區玩，如果要去近郊要有心理準備人爆多、車很塞，可能買不到票的情形」、「人多有人多的玩法，而且機票算便宜，就當作小小的旅遊也不錯阿」。

有網友分享黃金週到日本旅遊的經驗，「東京市區沒什麼人很舒服，但是也會有一些店家休息，大概就像過年的台北市一樣，大家都返鄉了，但如果要去東京迪士尼之類的，就還是考慮改期喔」、「我自己比較起來，覺得櫻花季才真的是超多人」、「我去年也剛好買到黃金週第一天玩到黃金週結束，跟平常日本差不多真的沒有比較多人，只有去鎌倉爆多人，日本人都跑去郊外玩了」。