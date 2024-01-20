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社會 社會焦點 保障人權

妻見夫召妓訊息怒提告　法院認定「只是詢問是否營業」判她敗訴

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲妻子看到丈夫召妓訊息，不過法院認為只有問沒消費。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者劉人豪／台中報導

台中一名王姓女子跟謝姓男子結婚多年，婚後發現謝男手機有傳送召妓的訊息，又與柯姓女子聯繫互稱「寶貝」，讓她不滿提出民事告訴，向2人求償共200萬，不過法院認為互稱寶貝，不能證明有男女朋友交往親密曖昧行為，且無從證明謝男有嫖妓或有侵害配偶權之行為，判決王女敗訴。

判決書指出，王女與謝男2016年9月29日結婚，謝男於2022年起常藉故外出或藉口加班不回家、隱匿行蹤，且常與不明人士傳送訊息，王女別於2022年10月7日、14日，傳送召妓訊息給LINE名稱「香兒」的女子。另一方面，謝於2022年11月26日也發現謝男跟名稱「粉粿」的柯姓女子在LINE有親密互動，還以「寶貝」互稱，並分享生活點滴、互道晚安、視訊聯絡，認為2人已侵害配偶權，提告2人求償150萬元，謝男再額外賠50萬元。

謝男指出，王女所提通訊軟體對話紀錄，均是非法取得妨害隱私權，無證據能力，另外跟「粉粿」僅為朋友關係，並未見面，並未逾矩，而無侵害配偶權，強調無召妓，其與王女婚姻破裂，感情疏離，兩人分房，雖有生理需求，但訊息僅有詢問「香兒」，而未前往消費。柯女則說「粉粿」不是她，謝男與王女婚姻破裂與她無關。

法院勘查認為，柯女確實就是「粉粿」本人，但謝男傳送的訊息，雖有「寶貝，有牙刷唷」、「我躺平來睡午覺囉，寶貝」、「寶貝，我到家囉」、「寶貝想去嘉義了嗎」、「愛你寶貝」等曖昧字句，柯女也回「寶貝呀」等，2人間對話充其量僅能證明些許好感之情，雖會造成王女不悅，但尚不足證明有男女朋友交往親密曖昧行為。

召妓部分，對話僅能證明有詢問「香兒」是否營業、有無照片等訊息，無從證明有嫖妓或有侵害配偶權之行為，台中地方法院判王女敗訴不用賠償。可上訴。

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