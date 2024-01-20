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9萬人軍演將登場！　德防長警告：俄羅斯最快恐在5年內攻擊北約

▲▼ 德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德國國防部長皮斯托里烏斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭將滿2年之際，德國國防部長警告，俄羅斯最快可能在5年內攻擊北大西洋公約組織（NATO）成員國。北約逾9萬兵力正為幾十年來最大規模軍演做準備，軍官也呼籲平民做好準備面對重大衝突。

根據《天空新聞》，德媒《每日鏡報》19日刊登德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）說法指出，俄羅斯可能在5年內攻擊北約，「我們的專家估計，這可能發生在5到8年內。我們幾乎每天都會聽到來自克里姆林宮的威脅，因此必須將普丁總統有天甚至可能攻擊北約國家納入考量。」

儘管他稱這在目前不太可能，但仍警告，「我們正面對歐洲30年來從未出現的軍事威脅局面，透過俄羅斯對烏克蘭的攻擊看見這一點。」

北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將包爾（Rob Bauer）19日也敦促人民為衝突做好準備，這代表生活將出現重大變化，「我們必須意識到，我們並非身處和平狀態之中，這就是為什麼（北約部隊）正為與俄國衝突做準備。」

北約31國約9萬名人員將參加下周起為期數月的「堅定捍衛者24」（Steadfast Defender 24）演習，為冷戰後最大規模軍演，將展現北約有能力保衛與俄國接壤的所有領土，可在幾個月內跨越數千公里，從高北方區域（High North）到中歐及東歐，在任何條件下進行並維持複雜的多領域作戰。

美國歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher Cavoli）表示，此次軍演恰逢俄軍在烏克蘭陷入困境，將展現「我們的團結、力量和互相保衛的決心」。

►劍指俄羅斯！北約75周年舉行「規模最大軍演」　兵力高達9萬人

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