不是IG、FB！台灣人最愛「社群軟體霸主」出爐！　97.7％輾壓

▲NCC公布「112年通訊傳播市場報告」。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

NCC日前公布一份調查報告，報告中除了分析民眾在使用行動電話上的各種行為外，也針對民眾所偏好的即時通訊軟體進行調查排名，在報告中，民眾最常使用的通訊軟體的確還是由LINE繼續蟬聯寶座，但是其中的Facebook卻有逆勢成長的跡象。

NCC日前公布「112年通訊傳播市場報告」，其中針對台灣16歲以上的民眾進行調查，在智慧型手機的使用上，有超過75.2%的受訪民眾是拿來撥打網路語音電話，有44.7%的民眾是下載圖片、影片、音樂，或是玩遊戲，有37.7%的民眾是拿智慧型手機來瀏覽社群網路。另外有30.6%的民眾是用手機來觀看網路電視，有35.8%的民眾是用手機來發送、接收電子郵件。

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在智慧型手機通訊軟體的部分，有99.1%的民眾會使用到LINE，接著有49.2%的民眾會使用Facebook Messenger、17.6%的民眾使用WeChat，iOS專屬的FaceTime則有14.6%的民眾使用，接著是10.8%的Skype、7.5%的WhatsApp，Telegram的使用率還有4.1%，而工研院團隊推出的Juiker揪科，使用率只有0.1%。

但如果就整體「社群軟體」來看的話，LINE雖然還是以97.7%位居第一，但相較於109年的98.1%、108年的98.5%等數據來看，有呈現略微衰退的跡象。與此同時，被視為是「老年人專屬」的Facebook，其使用率則從109年的55.8%提升至112年的71.2%，成長幅度達到15.4%。

與此同時，前幾年十分吃香的Instagram，其使用率從108年起就逐步下滑，在108年時還有43.1%，但是到108年後就下跌至40.2%，到112年時，其使用率下滑到32.8%。

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