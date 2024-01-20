認柯文哲成競選障礙　蔡壁如嘆：面紙文宣一包都發不出去

▲台灣民眾黨主席柯文哲、前民眾黨立委蔡壁如。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

2024大選落幕，被視為「藍白合示範區」的台中市第一選區，由民眾黨候選人蔡壁如對上尋求連任的立法院副院長蔡其昌，最終蔡壁如以7210票之差落敗。針對選舉，蔡壁如昨日表示，民眾黨總統、副總統候選人的面紙文宣在她選區「一包都發不出去」，當時幹部只好將文宣倒過來發，直言「柯文哲變成障礙，這確實是所有幹部面臨的問題，因為國民黨的支持者看到柯文哲就會分裂投票。」

蔡壁如19日在《哏傳媒》中表示，這次選戰最大的困擾，就是在發文宣時，如果只有她的話沒問題，但面紙文宣是有民眾黨總統候選人、副總統候選人，不知道為什麼，好像在黨部發不完，於是就把整批的文宣衛生紙往她競選總部送，志工就把那些包進去，可是卻「一包都發不出去」。

蔡壁如解釋，因為當時衛生紙正面是她與柯文哲，背面只有她，有民眾擋住柯文哲說「這個就不用說了」，強調只會支持蔡壁如。蔡璧如說，「我大概有感受到，但我不會去跟柯文哲講，後來每個幹部都知道發文宣要倒過來，翻到只有我的那面，這樣偷渡發出去，但我想那些民眾拿回去應該會很生氣。」

「總統、副總統候選人的文宣面紙我們都發不出去，因為幹部也會覺得今天希望我能選上，那如果今天柯文哲來就變成是障礙，現在講障礙他會不高興，柯粉也會不高興，但這確實是所有幹部面臨的問題。」蔡壁如強調，其實她的志工幾乎都是柯粉，所以他們很努力將文宣包進去，想幫柯文哲。

此外，蔡壁如也回憶，之前選前站路口時，她會喊出「立委1號蔡壁如，總統1號柯文哲」，但就會被路人瞪，後來她只好偷渡，改喊「1月13日投1號」，這樣比較能得到大家的認同。至於柯文哲是否對選戰有加分效果？蔡壁如回應，一定有，但國民黨的支持者若看到柯文哲就會分裂投票。