下背痛竟是細菌感染　工人疑「做了這事」釀腰肌膿瘍

▲下背痛竟是細菌感染，工人疑「做這事」釀腰肌膿瘍。（圖／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中大甲李綜合醫院日前接獲一名工人急性背痛到醫院求診，進一步檢查，發現係因細菌感染，造成腰大肌膿瘍，引起急性背痛，必須住院治療。院方表示，最近一個月來，至少有6起「腰大肌膿瘍」的案例，且多數病患都有喝酒習慣，加上身體免疫力不足而感染，由於發生率不高，真的很罕見。

大甲李綜合神經內科主治醫師張峻誠表示，腰大肌膿瘍的症狀一般就是腰部疼痛，痛感延伸到下半部、臀部或大腿，疼痛症狀好像是坐骨神經臨床上的表現，患者原先以為是腰椎壓迫到神經，先到骨科就診檢查，照X光也沒有骨折，跟骨頭相關徵狀都沒異狀，再轉診到神經內科治療。

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▲張峻誠表示，腰大肌膿瘍與其他疾病混淆，如果不提早治療，有可能引發敗血症。（圖／大甲李綜合醫院提供）

張峻誠也提到，連續幾起腰大肌膿瘍的患者都很喜歡喝酒，推斷有可能跟天冷喜歡喝酒取暖有關，加上身體免疫力不足而感染，腰大肌膿瘍的是比較少見的腹腔感染，通常都是糖尿病、腎臟病、肝硬化、常打止痛針，或是免疫力較差的患者容易罹患感染發生率不高，真的很罕見。

此外，因膿瘍都是慢慢長出來，至少都累積2至3個月，才出現最常見的背痛徵狀，由於經常與其他疾病混淆，如果不提早治療，有可能因為化膿範圍擴大導致感染擴大，甚至引發敗血症，他呼籲，天冷要最好保暖，不要喝酒取暖，把自己的身體顧好，提高免疫力，才不會容易細菌感染造成腰大肌膿瘍。