台中婦左耳流血...還有蛆爬出來！醫師花20分鐘再抓6隻

記者游瓊華／台中報導

耳朵居然變成蛆的溫床！台中一名50歲的婦人長期臥床，被照顧服務員發現左耳流血，8日下午緊急送到大甲李綜合急診室，醫師發現她的外耳紅腫，還有血水流出來，正當靠近要仔細檢查時，突然發現有一隻蛆從耳朵內爬出來，馬上用觀耳鏡及耳鼻喉抽吸管，花了近20分鐘抓了6隻蛆，研判是耳垢太髒導致昆蟲或蒼蠅跑進去產卵。

▲醫師檢查婦人耳朵，赫見蛆爬出，接著再抓出6隻 。（圖／大甲李綜合醫院提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師用觀耳鏡檢查，清楚看到白色的蟲排列在耳朵內 。（圖／大甲李綜合醫院提供）



大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生表示，使用觀耳鏡檢查，清楚看到有白色的蟲排列在耳朵內，還不斷的蠕動，耳朵內其他地方則呈現紅色，因擔心使用夾子會擋住視線，因此，選擇用最細的耳鼻喉抽吸管把蟲抓出來。

林金生指出，由於蟲的體型比吸管口還要肥大，蟲也沒有黏在耳朵內很緊，因此，過程中很輕易的便把蛆從耳朵內全部抓出來，連同自行爬出來的蛆，總共有7隻，「我第一次看到耳朵內有那麼多隻蛆的，真的非常罕見。」

▲林金生行醫多年，第一次看到此景象，也感到訝異。（圖／大甲李綜合醫院提供）



林金生研判，婦人可能因為無法清楚的言語表達，長時間耳垢沒有清潔，耳垢潮濕溫暖，昆蟲或蒼蠅不小心跑進去，再加上手被限制無法行動自如，無法把昆蟲趕走，意外讓昆蟲產卵，導致耳朵變成蛆生長的溫床。林金生提醒，如果患者本身有語言障礙，照顧者應該要不定期協助清潔耳垢，每天注意耳朵有沒有不明、分泌物或是臭味，就可以避免耳朵內有蟲。