大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

▲大寒後迎接孤鸞年，3大禁忌民俗專家教你低調就好。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

蛇年最後一個節氣「大寒」20日來臨，隨後就將要迎接新的一年。不過甲辰龍年沒有立春節氣，因此也被稱為「孤鸞年」，民俗專家廖大乙就分享孤鸞年的3大禁忌；另外4生肖也要記得安太歲，且要少吃蝦避免自己「瞎操心」。

民俗專家廖大乙向《自由時報》透露，龍年因為沒有立春節氣，因此也是民俗中的「孤鸞年」，有著不宜婚配、不宜搬遷、不宜立碑等3大禁忌。他表示，如果真的要結婚，可以先登記再低調宴客，或是等到孤鸞年過後再宴客就可以。

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廖大乙指出有4個生肖犯太歲，分別為龍、狗、牛、羊，氣場較弱且要少吃蝦子，避免自己「瞎操心」衰事連連。若想在明年搬家的人，也可以低調不張揚就可以，不需要太過顧忌禁忌，低調即可。

廖大乙也提醒，不管是什麼宗教信仰，都可以多到信奉的宮廟或教堂多多走動，平常也要多做善事，運勢自然會好且否極泰來。

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