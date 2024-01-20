　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今大寒「5生肖」財運一路旺翻！第1名本命年準備暴富

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲5生肖被點名大寒後財運一路旺旺旺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（20）天是二十四節氣的「大寒」，塔羅牌老師艾菲爾點名，大寒後有「5生肖」財運一路旺，爆棚運勢有如陽光般燦爛，撥開寒霜、一派興盛。而新的一年就像是財富的開端，為各行各業迎來蓬勃發展的機會。而除了物質上的準備，他提醒也要注意自身的心態與行為，才能吸引更多財氣。

大寒過後「5生肖」迎財富，荷包賺飽飽：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5名：生肖豬

大寒後將迎來生活的改善和提升，可能換了更好的住處、裝修房子、添購家具與家電等，或享受一趟旅程、美食、休閒娛樂。屬豬的人在享受與追求這些生活品質的同時，也應保持身心健康和生活平衡，不僅是物質上的豐裕，也應留意精神層面的滿足，才能在幸福中保持穩定且持久的滿足感。

第4名：生肖馬

今天過後將迎來一些意外之財，可能是獎金、紅包或彩券，也可能是親友贈送的財物。這是意外驚喜的時刻，應當感恩這些財富的來源。然而，屬馬人也應謹慎處理這些財物，不要浪費或亂花，保持理性將意外之財合理運用，可以考慮儲蓄、投資或實現自己的目標。這樣可確保這份財富為自己帶來更長遠的利益和福祉。

第3名：生肖羊

大寒後，屬羊人將迎來一些儲蓄的增加，可能是節省開支、減少消費或增加收入的原因，這是過去努力的回報，也是理財習慣的見證。請保持良好的理財習慣，勿因口袋變深就放鬆警戒，還是要理性消費、謹慎投資，同時也為未來做好規劃、考慮長遠發展，將這份積蓄發揮最大效益。

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲生肖狗在工作上有亮眼表現，並能巧妙地化為實質財富。（示意圖／記者許宥孺攝）

第2名：生肖狗

過了今天，屬狗人在工作上將迎來一番耀眼的表現和成就，可能完成了一些關鍵性的任務、項目，或成功提交重要的報告，這是團隊合作成功的表現。身邊主管、同事及客戶都對你的工作表現給予高度認可與讚賞。應當珍惜這些機會和成果，將其視為事業發展的契機，同時巧妙地轉化為實質財富與穩定收入，進一步提升自己的事業和財運。

第1名：生肖龍

本命年的生肖龍，在大寒過後財運報到，將有幸遇到貴人相助，是事業發展的嶄新機會。這段期間，投資和合作將是屬龍人的關鍵，前景看好、收益可觀。財富增加不僅來自外部機會，更需掌握好時機，謹慎、冷靜地處理。在新的一年，積極參與有前景的項目，為事業發展與財運成長帶來穩固的基石。除了物質上的努力，心態與行為調整也很重要，保持開放的心，以迎接更多財氣。

ET快訊
快訊／洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們女兒
搶到日本促銷機票　竟是「黃金週第1天」哭了！過來人曝實況
品子比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被甩
「中獎率100%！」　女IG購物慘被騙20萬
快訊／國道1號「4車追撞」　後方紫爆狂塞5公里
河南學生宿舍大火！　13人罹難
朱立倫「脆上喊報到」！綠營支持者給肯定：總算開始培養新生代
龍俊亨曾認「看過鄭俊英影片」　泫雅遭炎上突刪IG貼文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

5校高中生放寒假「大鬧藏壽司」！被制止繼續吵　目擊者怒：一群猴子

手機銷售、摸彩入題！學測數A「難易適中」　教師：五標與去年接近

品子穿比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被馬尾甩

「如果當年有文化幣⋯」大人可加碼贊助學弟妹　3大支付再送400元

今大寒「5生肖」財運一路旺翻！第1名本命年準備暴富

今晚變天！寒流最強時刻「跌破7度」　下周2天「非常濕冷」可追雪

今22:08大寒到！「4生肖」要留意健康　六大開運法曝光

搶到日本促銷機票　出發日竟是「黃金週第1天」！過來人曝實況喊衝

地方環保機關人力招考今登場　環境部：錄取66人「起薪36K」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

5校高中生放寒假「大鬧藏壽司」！被制止繼續吵　目擊者怒：一群猴子

手機銷售、摸彩入題！學測數A「難易適中」　教師：五標與去年接近

品子穿比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被馬尾甩

「如果當年有文化幣⋯」大人可加碼贊助學弟妹　3大支付再送400元

今大寒「5生肖」財運一路旺翻！第1名本命年準備暴富

今晚變天！寒流最強時刻「跌破7度」　下周2天「非常濕冷」可追雪

今22:08大寒到！「4生肖」要留意健康　六大開運法曝光

搶到日本促銷機票　出發日竟是「黃金週第1天」！過來人曝實況喊衝

地方環保機關人力招考今登場　環境部：錄取66人「起薪36K」

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

你在臉書上的舉止都被監控！　調查：每個用戶都被2230家公司共享

電梯裡交易畫面全都錄　台中警逮4嫌...主嫌家裡搜出500包毒咖啡

曾演裸露激情戲劇！　日女星婚後被爆「拒露皮膚」沒人找…最後引退

新北食品小貨車衝路邊側翻！13輛機車全倒　駕駛爬出脫困

台灣福斯商旅「頂級露營車」大量到港　現車免等還有優惠

快訊／恭喜洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們的女兒

燒天公爐、撒鐵釘！台中海線怪男大鬧浩天宮　廟婆信徒嚇壞跑光

新娘讓弟弟穿小禮服「當伴娘」！氣氛超嗨　網笑：沒人敢婚鬧了

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

生活熱門新聞

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

文化幣今天開領！150萬人可領取

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

寒流壓境倒數！低溫下修「急凍60小時」探6度

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰

華航素食餐「爆料網紅」小粉專被挖！　3年貼文自打臉

大寒變天！明寒流來襲下探5℃　大屯山可追雪

好市多買櫻桃！他見「2老翁超噁行為」急通報客服

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

12星座「帶來強大顛覆能量」！一周運勢一次看

PO德德影片！黃瓊慧急道歉　鄭運鵬高EQ回應

明降溫小菜一碟！下周3天低溫重頭戲「非常寒冷」　北台灣整天7度

更多熱門

相關新聞

22:08大寒到！「4生肖」要留意健康　六大開運法曝光

22:08大寒到！「4生肖」要留意健康　六大開運法曝光

2024年1月20日22點08分節氣來到「大寒」，全年二十四節氣中的最後一個節氣。有農諺「大寒三白定豐年」。『大寒見三白，農人衣食足」。三白意指下三場大雪。可見，農家忌諱在大寒節氣天晴無雪。相關諺語“小寒不寒寒大寒”。“小寒凍土，大寒凍河”。

屬龍牛排免費吃！盤點3家餐廳生肖優惠

屬龍牛排免費吃！盤點3家餐廳生肖優惠

「大寒」來了！7生肖容易中大獎

「大寒」來了！7生肖容易中大獎

明晚10：07入「大寒」！3星座「越冷越有錢」財運旺炸

明晚10：07入「大寒」！3星座「越冷越有錢」財運旺炸

離婚率最高的三大星座！

離婚率最高的三大星座！

關鍵字：

運勢占卜大寒塔羅牌老師艾菲爾生肖財運貴人事業

讀者迴響

熱門新聞

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

文化幣今天開領！150萬人可領取

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

韓國瑜傻眼　「江傅之爭」引爆國民黨內風暴

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

即／台鐵死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

大叔抽菸跑全馬成績超猛　照片瘋傳栽了

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面