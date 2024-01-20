今大寒「5生肖」財運一路旺翻！第1名本命年準備暴富

▲5生肖被點名大寒後財運一路旺旺旺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（20）天是二十四節氣的「大寒」，塔羅牌老師艾菲爾點名，大寒後有「5生肖」財運一路旺，爆棚運勢有如陽光般燦爛，撥開寒霜、一派興盛。而新的一年就像是財富的開端，為各行各業迎來蓬勃發展的機會。而除了物質上的準備，他提醒也要注意自身的心態與行為，才能吸引更多財氣。

大寒過後「5生肖」迎財富，荷包賺飽飽：

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第5名：生肖豬

大寒後將迎來生活的改善和提升，可能換了更好的住處、裝修房子、添購家具與家電等，或享受一趟旅程、美食、休閒娛樂。屬豬的人在享受與追求這些生活品質的同時，也應保持身心健康和生活平衡，不僅是物質上的豐裕，也應留意精神層面的滿足，才能在幸福中保持穩定且持久的滿足感。

第4名：生肖馬

今天過後將迎來一些意外之財，可能是獎金、紅包或彩券，也可能是親友贈送的財物。這是意外驚喜的時刻，應當感恩這些財富的來源。然而，屬馬人也應謹慎處理這些財物，不要浪費或亂花，保持理性將意外之財合理運用，可以考慮儲蓄、投資或實現自己的目標。這樣可確保這份財富為自己帶來更長遠的利益和福祉。

第3名：生肖羊

大寒後，屬羊人將迎來一些儲蓄的增加，可能是節省開支、減少消費或增加收入的原因，這是過去努力的回報，也是理財習慣的見證。請保持良好的理財習慣，勿因口袋變深就放鬆警戒，還是要理性消費、謹慎投資，同時也為未來做好規劃、考慮長遠發展，將這份積蓄發揮最大效益。

▲生肖狗在工作上有亮眼表現，並能巧妙地化為實質財富。（示意圖／記者許宥孺攝）

第2名：生肖狗

過了今天，屬狗人在工作上將迎來一番耀眼的表現和成就，可能完成了一些關鍵性的任務、項目，或成功提交重要的報告，這是團隊合作成功的表現。身邊主管、同事及客戶都對你的工作表現給予高度認可與讚賞。應當珍惜這些機會和成果，將其視為事業發展的契機，同時巧妙地轉化為實質財富與穩定收入，進一步提升自己的事業和財運。

第1名：生肖龍

本命年的生肖龍，在大寒過後財運報到，將有幸遇到貴人相助，是事業發展的嶄新機會。這段期間，投資和合作將是屬龍人的關鍵，前景看好、收益可觀。財富增加不僅來自外部機會，更需掌握好時機，謹慎、冷靜地處理。在新的一年，積極參與有前景的項目，為事業發展與財運成長帶來穩固的基石。除了物質上的努力，心態與行為調整也很重要，保持開放的心，以迎接更多財氣。