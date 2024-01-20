　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

▲▼必勝客推1公尺刮刮卡。（圖／業者提供）

▲必勝客首度推出超狂1公尺刮刮卡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

太狂了！繼打造派對神器1公尺巨飽盒後，人氣速食品牌「必勝客」再度推出超浮誇「1公尺巨飽盒刮刮卡」，只要購買1公尺巨飽盒即可獲得，有機會再免費多吃巨飽盒1份，超級划算，即日起限時開搶。

必勝客首度推出超浮誇「1公尺巨飽盒刮刮卡」，長達100公分的巨大刮刮卡吸睛度十足，獎項部分也極有誠意，若是刮出必勝客LOGO即可免費獲得「1公尺派對巨飽盒」；刮開後數字相加為100可獲得「1公尺派對巨飽盒5折優惠券」；刮出3個比薩符號則可獲得「1公尺派對巨飽盒8折優惠券」，即日起只要購買1公尺派對巨飽盒，售價2199元，就能免費獲得刮刮卡1張，數量有限、送完為止。

▲▼必勝客推1公尺刮刮卡。（圖／業者提供）

▲1公尺派對巨飽盒可以爽吃10種必勝客經典美味。

1公尺派對巨飽盒內含3個方形比薩、2份紙包筆管麵或飯、5項高人氣熱烤副食，包刮BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個、黃金和風鱈魚塊8個，一次就能爽嗑10款經典美味，自推出後累積超高人氣。

▲▼麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／業者提供）

▲麥當勞「金迎招財系列」回來了。

另，麥當勞春節限定「金迎招財系列」也在近日重磅回歸，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，即日起至2月27日限定開吃或售完為止。

  【你可能也想看】

►美國好市多出招抓「共享會員卡」！台灣也跟進？　業者回應了
►腿排、雞腿都吃得到！　速食店「8塊炸雞桶買1送1」限時16天搶
►限定10天搶！超商「3大隱藏版優惠」來了　送19元咖啡、15元熱狗

ET快訊
快訊／洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們女兒
搶到日本促銷機票　竟是「黃金週第1天」哭了！過來人曝實況
品子比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被甩
「中獎率100%！」　女IG購物慘被騙20萬
快訊／國道1號「4車追撞」　後方紫爆狂塞5公里
河南學生宿舍大火！　13人罹難
朱立倫「脆上喊報到」！綠營支持者給肯定：總算開始培養新生代
龍俊亨曾認「看過鄭俊英影片」　泫雅遭炎上突刪IG貼文

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

寒流倒數「全聯火鍋、發熱衣買1送1」！抗寒備戰採買優惠一次看

超商獨家開賣「日本人氣零食」！爽吃帆立貝、海帶莖　任選買2送1

酒類禮盒首選威士忌！Johnnie Walker XR系列「民調三指標奪冠」龍年送禮旗開得勝

東森購物「年終亂賣會」　迪士尼小家電破盤價開賣

寒流來襲！超商祭百項抗寒商品　暖暖包買1送1、發熱衣加99元多1件

向麥當勞請願「24小時賣滿福堡」　2萬網友響應：薯餅也該跟進！

【廣編】啟動整併後最大規模換卡　「星展eco永續卡」系列亮相

超商周末小確幸來了！泡麵、飲料下殺買1送1　面紙8抽20入特價59元

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

寒流倒數「全聯火鍋、發熱衣買1送1」！抗寒備戰採買優惠一次看

超商獨家開賣「日本人氣零食」！爽吃帆立貝、海帶莖　任選買2送1

酒類禮盒首選威士忌！Johnnie Walker XR系列「民調三指標奪冠」龍年送禮旗開得勝

東森購物「年終亂賣會」　迪士尼小家電破盤價開賣

寒流來襲！超商祭百項抗寒商品　暖暖包買1送1、發熱衣加99元多1件

向麥當勞請願「24小時賣滿福堡」　2萬網友響應：薯餅也該跟進！

【廣編】啟動整併後最大規模換卡　「星展eco永續卡」系列亮相

超商周末小確幸來了！泡麵、飲料下殺買1送1　面紙8抽20入特價59元

你在臉書上的舉止都被監控！　調查：每個用戶都被2230家公司共享

電梯裡交易畫面全都錄　台中警逮4嫌...主嫌家裡搜出500包毒咖啡

曾演裸露激情戲劇！　日女星婚後被爆「拒露皮膚」沒人找…最後引退

新北食品小貨車衝路邊側翻！13輛機車全倒　駕駛爬出脫困

台灣福斯商旅「頂級露營車」大量到港　現車免等還有優惠

快訊／恭喜洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們的女兒

燒天公爐、撒鐵釘！台中海線怪男大鬧浩天宮　廟婆信徒嚇壞跑光

新娘讓弟弟穿小禮服「當伴娘」！氣氛超嗨　網笑：沒人敢婚鬧了

洋基生涯可能在開始前就結束了　唐恩斯再度被指定轉讓

5校高中生放寒假「大鬧藏壽司」！被制止繼續吵　目擊者怒：一群猴子

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

消費熱門新聞

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

快來試手氣！超商咖啡飲品買1送1爽喝

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

超商獨賣「日本人氣零食」任選買2送1

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

電信資費大戰開打聰明消費者看這

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

速食店打造超狂「1公尺刮刮卡」

超商連3天拿鐵、霜淇淋第2件10元

尚好「A」統一麵包食在安心

今天就買！超商咖啡飲品組合只要188元

不到3百就能吃五星佛跳牆！全聯獨家年菜

大事大條！林美秀睡到摔下床脊椎滑脫　差點丟了主持棒

更多熱門

相關新聞

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

囤起來！有超商祭出限時1天「指定咖啡買2送2」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，今（20）日上午10時準時於APP開搶；門市則加碼還有大杯拿鐵、霜淇淋第2件10元等好康，通通不能放過。

麥當勞雙屍「前妻遭刺心慘死」　賓士車內部曝

麥當勞雙屍「前妻遭刺心慘死」　賓士車內部曝

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

即／停車場爆雙屍命案　麥當勞得來速暫停開放

即／停車場爆雙屍命案　麥當勞得來速暫停開放

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

文化幣今天開領！150萬人可領取

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

韓國瑜傻眼　「江傅之爭」引爆國民黨內風暴

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

即／台鐵死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

大叔抽菸跑全馬成績超猛　照片瘋傳栽了

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面