速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

▲必勝客首度推出超狂1公尺刮刮卡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

太狂了！繼打造派對神器1公尺巨飽盒後，人氣速食品牌「必勝客」再度推出超浮誇「1公尺巨飽盒刮刮卡」，只要購買1公尺巨飽盒即可獲得，有機會再免費多吃巨飽盒1份，超級划算，即日起限時開搶。

必勝客首度推出超浮誇「1公尺巨飽盒刮刮卡」，長達100公分的巨大刮刮卡吸睛度十足，獎項部分也極有誠意，若是刮出必勝客LOGO即可免費獲得「1公尺派對巨飽盒」；刮開後數字相加為100可獲得「1公尺派對巨飽盒5折優惠券」；刮出3個比薩符號則可獲得「1公尺派對巨飽盒8折優惠券」，即日起只要購買1公尺派對巨飽盒，售價2199元，就能免費獲得刮刮卡1張，數量有限、送完為止。

▲1公尺派對巨飽盒可以爽吃10種必勝客經典美味。

1公尺派對巨飽盒內含3個方形比薩、2份紙包筆管麵或飯、5項高人氣熱烤副食，包刮BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個、黃金和風鱈魚塊8個，一次就能爽嗑10款經典美味，自推出後累積超高人氣。

▲麥當勞「金迎招財系列」回來了。

另，麥當勞春節限定「金迎招財系列」也在近日重磅回歸，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，即日起至2月27日限定開吃或售完為止。